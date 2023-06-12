Волонтёры Алматы начали сбор гуманитарной помощи для жителей Абайской области

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12 июня в Алматы начали сбор гуманитарной помощи для жителей Абайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Управление молодёжной политики города Алматы. Отметим, время работы пункта приёма сбора с 10:00 до 19:00.

"Пунктом сбора гуманитарной помощи определен фронт-офис волонтёров, расположенный по адресу улица Байтурсынова, 22к1, первый этаж (контакты +7 747 821 64 78; +7 747 540 01 40). В пункте сбора принимаются в любом объеме вещи и продукты первой необходимости", - говорится в сообщении.

На данный момент для гуманитарной помощи в первую очередь требуются:

- одеяла, спальные мешки;

- респираторные маски;

- термосы, ручные фонари, пауэрбанки;

- памперсы, влажные салфетки, средства личной и женской гигиены; - продукты первой необходимости (консервы, печенье и др.);

- одноразовая посуда;

- вода и другое.

К слову, в работу штаба волонтеров были вовлечены крупные волонтерские организации ОФ "Лига волонтеров Казахстана", ОФ "QAMQOR CHARITY", РОО "Медицинская молодежь" и другие.