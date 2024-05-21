Волнение родителей можно понять: Бектенов поручил проверить все детские лагери

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства напомнил о прошлогодних нарушениях в сфере организации детского отдыха и поручил в этом году создать все условия для полноценного отдыха и оздоровления детей, передает BaigeNews.kz.

"К открытию оздоровительного сезона все объекты должны быть в полной готовности. Для этого региональным штабам необходимо с выездом на место проконтролиовать соответствие лагерей требованиям санитарно-эпидемиологической, пожарной, антитеррористической безопасности. Во всех детских лагерях, в местах массового досуга должны работать камеры наблюдения. Подчеркиваю: во время летнего отдыха детям должна быть гарантирована полная безопасность", - отметил Олжас Бектенов.

Он поручил министерствам внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, просвещения, здравоохранения, акимтаам регионов необходимо обеспечить бесперебойную работу соответствующих служб.

"В летний период также надо продолжить работу по оснащению и обслуживанию систем безопасности на объектах образования. Информацию о готовности заслушаем перед началом учебного года. В лагерях необходимо обеспечить тщательный отбор персонала для работы с детьми", - указал премьер.

Опыт прошлых лет, по его словам, показал и то, что летний отдых и занятость детей не везде организуются на должном уровне, работа зачастую проводится формально, для отчета.

"Мало интересных и содержательных мероприятий. Не обеспечивается их качество с учетом интересов и склонностей детей. Есть вопросы по безопасности и сантитарным требованиям. Данные проблемы нужно устранить к 1 июня", - подчеркнул глава правительства.

На низком уровне ведется, по его словам, и информационно-разъяснительная работа.

"Родители жалуются, что у них нет доступа к подробной информации об объектах отдыха, реестру лагерей и местам досуга детей. Нет такой цифровой платформы. Волнение родителей можно понять – каждый из них хочет заранее видеть, куда отправляет ребенка и какие там условия. Отмечаю недостаточный контроль за организацией этой работы", - резюмировал Олжас Бектенов.

В этой связи он поручил министерствам просвещения, культуры и информации, цифровизации следует завершить работу по созданию единой электронной платформы по охвату детей лагерями, кружками, секциями, оздоровлением и досугом с полной информацией об всех объектах.