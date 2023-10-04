Волки повадились нападать на скот в Костанайской области
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Уже три раза хищники напали на скот в одном из сёл в Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету “Федоровские новости”.
По словам жителей Косаральского сельского округа Костанайской области, волки совершили уже три нападения на их скот.
Как отметил заместитель руководителя КГУ "Усаковское УЛХ" М. Бекентаев, хищников заметили неделю назад в лесах недалеко от села Жыланды. Ранее лесники говорили, что видели серых хищников в стороне Байкино. Пограничникам даже удалось снять на видео двух матёрых.
"В связи с появлением стаи волков в лесах, а именно между селами Жыланды и Байкино, просим жителей района ограничить пребывание в лесу на этих территориях для вашей же безопасности. Будьте осторожны", - предупредил чиновник.
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