"Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах

Фото: instagram.com/qasqir_kz

Казахстанец Али-Аскар Байгужин известен в социальных сетях как блогер "Қасқыр" (волк - Ред.). Он снимает шуточные видео о работе сотрудников правоохранительных органов и выкладывает их в Instagram и TikTok. Его ролики популярны не только в нашей стране, но и по всему СНГ. Подробнее о его контенте, работе в силовых структурах и популярности отечественных блогеров в материале BaigeNews.kz.

– Расскажите о себе. Вы работали в КНБ? Какие полезные навыки, полученные за годы работы, пригодились на поприще блогерства?



– Мне 33 года, я учился в Атырау – это мой родной город. В 2007 году поступил в академию Комитета национальной безопасности, прошёл конкурс и набрал хорошие баллы на ЕНТ. Проработал в органах шесть лет, но общий стаж вместе с учебной составляющей составляет где-то 14 лет. По этой работе не скучаю, так как всё в прошлом, я уже весь этот путь прошёл.

В органах национальной безопасности я был оперативником и занимался соответствующей деятельностью. Работал по нескольким линиям и показывал хорошие результаты. Из полезных навыков, которые я там приобрёл, можно выделить следующие: навыки общения и коммуникабельность, то есть умение общаться с разными слоями населения и с разными людьми. Общий язык могу найти с людьми низкой моральной ответственности и интеллигенцией. То есть я могу сейчас ладить со всеми, даже с теми, у кого девиантный склад ума, грубо говоря.

А второй навык, можно сказать, творческое начало, я приобрел за время учёбы в академии и работы в департаменте КНБ. Наша работа была связана не с писаниной, а именно с творчеством. Нужно было придумывать какие-то идеи, как сейчас говорят, стартапы. Это методы ОРМ, методы оперативно-розыскной деятельности. Например, мы придумывали, как выявлять террористов или шпионов, чтобы помешать их подрывной деятельности. Здесь очень сильно нужен творческий взгляд на ситуацию.

– Что можете сказать о наших правоохранительных органах?

– В правоохранительных органах сейчас идут большие реформы, полиция становится более близкой к народу, как говорят, внедряется сервисная модель полиции. Но до сих пор эти принципы не внедрили полностью, потому что эта система – большой и сложный механизм, который требует тщательного подхода к большим реформам. Также сейчас ввели такую тему, как Integrity check. Управление собственной безопасности проверяет сотрудников на добропорядочность. Например, как это делается: они скидывают им деньги на банковский счёт и смотрят три-четыре дня, что он сделает. Он может незаконно обогатиться этими деньгами или сообщить о том, что к нему пришли деньги от какого-то незнакомого человека, и он не знает, с какой целью. Такими методами проверяют на добропорядочность простых сотрудников органов.

Я думаю, что хоть какое-то шевеление в органах сейчас есть. Можно это заметить в последний год. Если раньше всё было как-то медленно и чрезмерно бюрократично, то уже сейчас всё меняется. И это правильно. Органам нужно полностью перестроиться, потому что таковы правила реального мира. Все тренды быстро меняются, жизнь не стоит на месте. Если наши правоохранители не будут успевать за новинками, за теми же IT-технологиями, нейронными сетями, то не смогут быстро реагировать на вызовы современного времени.

– Как пришли к идее снимать ролики для социальных сетей? Как отнеслись к этому близкие?



– Изначально я не думал, что буду снимать видео в TikTok. Просто снимал видео и вайны чисто для WhatsApp, отправлял ребятам и своим бывшим коллегам, чтобы поприкалываться над ними. В итоге ролики распространились в сети, людям понравилось, и они начали интересоваться – кто их автор? Тогда я начал публиковать эти же видео в своем Instagram. Получается, что где-то полгода я снимал просто так, чисто для себя.

Вначале мои бывшие коллеги и сокурсники думали, что я какой-то сумасшедший или идиот. Некоторые плохо отзывались, кому-то было стыдно, что со мной учился. Но тем не менее, через какое-то время, преодолев все барьеры, мы сумели реализоваться. Другие силовики стали ко мне более лояльными. После того, как мое творчество понравилось ФСБшникам, и они признали меня, ГКНБ и СНБ познакомились с моим контентом и спрашивали: “Кто такой Каскыр? Он снимает прикольные ролики”. И после такого признания мои коллеги тоже пересмотрели свои взгляды и начали меня активно поддерживать, признав, что ролики, которые я снимаю, очень жизненные.

– Откуда берёте вдохновение для творчества? Занимаетесь чем-нибудь помимо видеороликов?

– У меня 338 тысяч подписчиков в TikTok. Вдохновение я черпаю из своего опыта и общения с бывшими коллегами. Когда общаюсь с ними, многие вещи вспоминаю. Бывает, что идеи получаю из общения с ребятами из других структур: полиции, антикоррупционных органов, прокуратуры. Они также рассказывают о своей бытовой жизни и рутине, и я черпаю идеи из этого.

Мой самый популярный ролик - это видео с трендовым звуком “За деньги да”. Этот ролик набрал более 10 миллионов просмотров. Я не знаю, почему людям нравится мой контент, но могу предположить, что раньше мы сами смотрели по телевизору “Бандитский Петербург” или сериалы про полицейских, фанатели от них, и теперь все эти ниши перешли в TikTok. Каждый смотрит то, что ему интересно.

Сейчас мы также открыли SMM-агентство и занимаемся продвижением бизнеса. Я сам представляюсь как контент-мейкер. Я даже объясняю людям, как нужно снимать, как нужно развивать свой бренд и помогаю девушкам и парням, которые ищут популярности, с контентом. Мы также развиваем бизнес-аккаунты.

– А сейчас друзья и коллеги вас поддерживают?

– Все поддерживают моё творчество - бывшие коллеги, друзья и семья. В начале многие были против, так как я ходил без работы какое-то время, не зарабатывал деньги, и за меня все переживали. Они говорили, что я занимаюсь ерундой. Но сейчас видят результаты и рады за меня.

– Почему казахстанские блогеры стали так популярны?

– Казахстанские блогеры стали популярны после того, как закрыли социальные сети в России, и конкуренция со стороны российских блогеров стала меньше. Но аудитория хочет смотреть что-то особенное, и здесь казахстанские блогеры заняли свою нишу, захватив внимание этих зрителей.