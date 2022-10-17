Военный самолет упал на жилой дом в России

Фото: ТАСС

Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске (Краснодарский край), пилоты катапультировались, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Интерфакс".

"17 октября 2022 года при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение самолет Су-34. Самолет упал в черте города Ейск", - сообщили в Минобороны страны.

Как сообщается, по докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.

"На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета", - сообщили военные.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале сообщил, что выехал в Ейск.

"На месте уже работают экстренные службы – все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня", - написал Кондратьев

По информации МЧС, два человека погибли, 15 человек пострадали.

Площадь пожара составила 2000 квадратных метров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.