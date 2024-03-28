Военные ликвидируют последствия ЧС на Западе Казахстана
Сегодня, 22:23
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Сегодня, 22:23Сегодня, 22:23
69Фото: скриншот видео
Силы воинской части 28237 приступили противопаводковым мероприятиям в селе Жымпиты ЗКО, передаёт BaigeNews.kz.
Военные проводят наполнение и укладку мешкотар возле проезжей части, откачку талых вод с улиц и дворов, берегоукрепительные работы главного канала и арычной системы.
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