Военные инженеры построят переправу на реке в Актюбинской области

Из Конаева на Запад Казахстана железнодорожным составом отправлена инженерная техника Вооружённых сил для организации временной переправы на реке Ойыл, передаёт BaigeNews.kz.

На платформу погружены автомобили с элементами понтонно-мостового парка, Урал-4320, плавающий транспортёр, средства связи и вспомогательное имущество.

Для создания паромной переправы направлено 15 военнослужащих.

"Силами и средствами войсковой части 58012 Конаевского гарнизона будет наведена 60-тонная паромная переправа для перевозки гражданского населения, техники, материальных средств и животных в период паводка", - сообщили в Минобороны.

Кроме того, военнослужащие осуществляют эвакуацию населения с подтапливаемых территорий в Актюбинской области, продолжают берегоукрепительные работы на реке Кундыз в посёлке Кертинди Нуринского района Карагандинской области.

В Маркакольском районе Восточно-Казахстанской области военнослужащие войсковой части 02352 РгК "Восток" обустроили мостовой переход, восстановив дорожное сообщение между населёнными пунктами Боран и Жиделі.

В Атырауской области военнослужащие войсковой части 41433 РгК "Запад" провели работы по укреплению дамбы в селе Аккестогай близ гКульсары. Для укрепления русла реки Жем уложено 2 000 мешков с песком.

В Западно-Казахстанской области личный состав бригады территориальной обороны участвует в противопаводковых мероприятиях в населённых пунктах Махамбет и Павлово Байтерекского района. Военнослужащие бригады территориальной обороны Северо-Казахстанской области производят заготовку и укладку мешков с песком на для защиты паводкоопасных участков дорог и территории села Тепличное Кызылжарского района.

В Акмолинской области военнослужащие и кадеты Военного колледжа Минобороны заготовили 200 мешков с песком в селе Атамекен Бурабайского района.

Всего с 27 марта по 3 апреля в мероприятиях задействованы 1 249 военнослужащих, 63 единицы автомобильной техники, 10 вертолётов и два самолёта армейской авиации. Совершено 242 вылета, перевезено около 43 тонн груза. Проведена заготовка и укладка более 28 тысяч мешков с песком.