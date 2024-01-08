Военнослужащих задержали после массовой драки в Жамбылской области

Военнослужащих по контракту Гвардейского гарнизона задержали за участие в массовой драке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство обороны РК.

По информации ведомства, сотрудники отдела полиции Кордайского района ДП Жамбылской области возбудили уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц, в результате которого двое граждан получили телесные повреждения.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела установлено участие в инциденте военнослужащих по контракту Гвардейского гарнизона.

"В соответствии со статьями 128, 131 Уголовно-процессуального кодекса РК по подозрению в совершении данного преступления были задержаны шесть человек, в том числе двое военнослужащих, которые в настоящее время водворены в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

Ранее в социальных сетях появилось видео. Авторы сообщали, что военнослужащие войсковой части №30212 учебного центра "Отар" избили гражданских.