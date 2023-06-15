Военнослужащие уезжают с места пожара в области Абай

Фото: пресс-служба МЧС РК

Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов провёл аэровизуальное обследование территории, пострадавшей от пожара в области Абай, и распорядился возвратить силы и средства Минобороны на постоянные места дислокации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Угрозы населённым пунктам больше нет, открытые очаги горения также не обнаружены. До полной ликвидации пожара осуществляется постоянная проливка мест локализованных очагов, а также захлёстывание и засыпка кромки пожара грунтом", - сообщили в ведомстве.

После облёта территории министр провёл совещание. В ходе обсуждения принято решение о возврате сил и средств министерства обороны на постоянные места дислокации, за исключением трёх единиц техники, пяти сотрудников и оперативной группы на трёх вертолётах.

Дальнейшее окарауливание места пожара будет обеспечиваться лесными пожарными станциями министерства экологии и природных ресурсов, пожарными подразделениями МЧС и воздушными судами.

С утра вертолетами выполнено 89 сбросов воды объёмом 249 тонн. Всего с начала борьбы с пожаром осуществлено 2 525 сбросов, общим объёмом 7 423 тонны.

Министр Шарипханов поблагодарил участников тушения пожара за высокий профессионализм, проявленное мужество и героизм в борьбе с огнём.

14 июня в 21:00 после оценки оперативной обстановки объявлено о локализации пожара на территории природного резервата "Семей орманы" в области Абай.