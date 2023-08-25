Военнослужащие спасли ребёнка из горящей квартиры в Караганде

В Караганде военнослужащие Вооруженных сил спасли пятилетнего ребенка из горящей квартиры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство обороны РК.



Военнослужащие управления военной полиции Карагандинского регионального гарнизона спасли мальчика во время пожара в квартире жилого дома.

В то утро сержант Жандос Айткали, ефрейторы Избасар Толеутай и Шынгыс Ерканат, как обычно, выехали на службу. Проезжая мимо соседнего дома, парни увидели, что окна квартиры на первом этаже объяты огнём и дымом. Мужчин рядом не оказалось, а собравшиеся на месте происшествия женщины были в панике.

"На улице мы увидели мальчика в обгоревшей одежде примерно 6–7 лет. Он был напуган и рассказал, что в дома остался его младший брат. Я попросил сослуживцев ждать меня снаружи, а сам проник через окно в квартиру. От сильного дыма у меня слезились глаза. Пару раз пришлось подходить к окну, чтобы вдохнуть воздуха, взять смоченный водой платок и фонарик. Лишь с третьего раза мне удалось найти в дальней комнате перепуганного ребёнка с кошкой на руках", – вспоминает Жандос.

Сержант Айткали спустил из окна квартиры ребёнка с домашним животным на улицу. Вскоре подъехали пожарные и приступили к тушению пожара.

О поступке военнослужащих стало известно из публикации в социальной сети. Свидетели происшествия благодарили парней за спасение ребёнка.

"Военные, проезжавшие мимо, не остались равнодушными, один из них, не задумываясь, забрался в дом и эвакуировал ребёнка до приезда пожарных. Пока тушили огонь, военные уехали. Мы просто хотели бы, чтобы их достойный поступок не остался без внимания", – говорится в публикации.