  • 25 Августа, 21:27
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Военнослужащие спасли ребёнка из горящей квартиры в Караганде

Сегодня, 20:30
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 20:30
Сегодня, 20:30
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

В Караганде военнослужащие Вооруженных сил спасли пятилетнего ребенка из горящей квартиры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство обороны РК.
 
Военнослужащие управления военной полиции Карагандинского регионального гарнизона спасли мальчика во время пожара в квартире жилого дома. 

В то утро сержант Жандос Айткали, ефрейторы Избасар Толеутай и Шынгыс Ерканат, как обычно, выехали на службу. Проезжая мимо соседнего дома, парни увидели, что окна квартиры на первом этаже объяты огнём и дымом. Мужчин рядом не оказалось, а собравшиеся на месте происшествия женщины были в панике. 

"На улице мы увидели мальчика в обгоревшей одежде примерно 6–7 лет. Он был напуган и рассказал, что в дома остался его младший брат. Я попросил сослуживцев ждать меня снаружи, а сам проник через окно в квартиру. От сильного дыма у меня слезились глаза. Пару раз пришлось подходить к окну, чтобы вдохнуть воздуха, взять смоченный водой платок и фонарик. Лишь с третьего раза мне удалось найти в дальней комнате перепуганного ребёнка с кошкой на руках", – вспоминает Жандос. 

Сержант Айткали спустил из окна квартиры ребёнка с домашним животным на улицу. Вскоре подъехали пожарные и приступили к тушению пожара.

О поступке военнослужащих стало известно из публикации в социальной сети. Свидетели происшествия благодарили парней за спасение ребёнка.

"Военные, проезжавшие мимо, не остались равнодушными, один из них, не задумываясь, забрался в дом и эвакуировал ребёнка до приезда пожарных. Пока тушили огонь, военные уехали. Мы просто хотели бы, чтобы их достойный поступок не остался без внимания", – говорится в публикации.

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