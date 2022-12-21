Военнослужащего подозревают в изнасиловании дочери в Актау

Военно-следственные органы начали расследование в отношении военнослужащего одной из частей Актауского гарнизона. Его подозревают в изнасиловании дочери, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на InAktau.kz.

Как сообщили в Главной военной прокуратуре РК, досудебное расследование проводится по части 4 статьи 120 УК РК (Изнасилование) и по части 3 статьи 124 УК РК (Развращение малолетних).

"В отношении военнослужащего судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - сообщил заместитель главного военного прокурора Сакен Ермекбаев.

По неофициальным данным, подозреваемым проходит военнослужащий морской пехоты. Пострадавшей 11 лет. Насильственные действия сексуального характера происходили в течение полугода. В семье воспитывается ещё она девочка, помладше, – ей удалось заснять происходящее на камеру.