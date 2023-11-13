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Военнослужащего Нацгвардии смертельно ранил сослуживец в Петропавловске

Сегодня, 16:44
АВТОР
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 16:44
Сегодня, 16:44
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Военнослужащий Нацгвардии скончался в Петропавловске от огнестрельного ранения в живот, передаёт BaigeNews.kz.

"12 ноября военнослужащий по контракту воинской части 6637 получил ранение от случайного выстрела сослуживца. Он был срочно доставлен в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось", – сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

Назначено служебное расследование.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Местные СМИ пишут о том, что погибшему 38 лет. Он был водителем спецподразделения "Беркут".

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