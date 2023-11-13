Военнослужащего Нацгвардии смертельно ранил сослуживец в Петропавловске
Сегодня, 16:44
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Сегодня, 16:44Сегодня, 16:44
159Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Военнослужащий Нацгвардии скончался в Петропавловске от огнестрельного ранения в живот, передаёт BaigeNews.kz.
"12 ноября военнослужащий по контракту воинской части 6637 получил ранение от случайного выстрела сослуживца. Он был срочно доставлен в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось", – сообщили в пресс-службе Нацгвардии.
Назначено служебное расследование.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Местные СМИ пишут о том, что погибшему 38 лет. Он был водителем спецподразделения "Беркут".
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