Военнослужащего Нацгвардии смертельно ранил сослуживец в Петропавловске

Военнослужащий Нацгвардии скончался в Петропавловске от огнестрельного ранения в живот, передаёт BaigeNews.kz.

"12 ноября военнослужащий по контракту воинской части 6637 получил ранение от случайного выстрела сослуживца. Он был срочно доставлен в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось", – сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

Назначено служебное расследование.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Местные СМИ пишут о том, что погибшему 38 лет. Он был водителем спецподразделения "Беркут".