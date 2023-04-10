Водой, ГСМ и "цифрой" обеспечены: как проходит посевная в Кызылординской области

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В этом году в Кызылординской области площади посевных увеличены на семь тысяч гектаров. По предварительным прогнозам специалистов, проблем с поливной водой не будет. Под главную культуру региона, рис, отведено более 84 тысяч гектаров земли, что на пять тысяч гектаров больше по сравнению с прошлым годом. Крестьяне уже приступили к работе на полях, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Последние несколько лет крестьянам Кызылорды было нелегко. Из-за маловодия в регионе пришлось сократить рисовый клин, особое внимание уделялось выращиванию невлагоёмких культур. В этом году проблем с поливной водой не ожидается. По словам специалистов, в Шардаринском водохранилище и Каксарае запасов воды накоплено достаточно. Водники дают благоприятный прогноз.

"Мы регулярно проводим мониторинг ситуации в Сырдарье. В прошлом году на полив посевных площадей области было использовано 3,6 миллиарда кубометров воды. В предстоящий сезон по нашим расчётам необходимо 3,8 миллиарда кубометров влаги. Можем с уверенностью сказать, что крестьяне не столкнутся с дефицитом воды", - прокомментировал и.о. руководителя Арало - Сырдарьинской бассейновой инспекции Зейнулла Казтоганов.

В целом, в Кызылординской области в этом году будет засеяно более 195 тысяч гектаров земли. В их числе зерновые культуры - 96,4 тысяч гектаров, масличные культуры - 5,7 тысяч гектаров, кормовые культуры - 73,7 тысяч гектаров, овощи и бахчевые культуры будут посеяны на 19,8 тысяч гектаров земли.

Аграрии уже начали посевную кампанию. Крестьянские хозяйства региона полностью обеспечены семенным материалом и минеральными удобрениями. Также благодаря государственной поддержке некоторые хозяйства смогли обновить парк сельхозтехники.

"Сейчас наша главна задача - это обеспечить крестьянские хозяйства горюче - смазочными материалами. Для нашего региона в период весенних полевых работ требуется более 12 тонн ГСМ. В марте нефтеперерабатывающие заводы закрываются на ремонт. Связи с этим, в феврале мы закупили 70 процента топлива. По обеспечению ГСМ аграрии проблем не будет. На данный момент определены пять операторов, которые будут заниматься доставкой. Цена не должна превышать 212 тенге за литр", - сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений Кызылординской области Кайратбек Сарсенбаев.

По словам специалистов, доля отечественных семян пока составляет всего два с половиной процента. Поэтому учёные Казахского научно-исследовательского института рисоводства имени Ибрая Жахаева будут усиленно заниматься обеспечением рисоводов качественным семенным материалом.

"В этом году в селекционном питомнике посажен сорт "Сыр сұлуы". Также нами выведен новый сорт "Айсара". Мы ведём работы по улучшению сорта "Лидер". Он пользуется большим спросом не только в Казахстане, но и за рубежом", - прокомментировал директор института Самалбек Косанов.

Жители аула Урмаш Туктибаева Казалинского района, в основном, занимаются выращиванием зерновых и бахчевых культур. Ежегодно местные крестьяне собирают свой богатый урожай. Мухтар Тажмуратов посвятил свою жизнь сельскому хозяйству. Он - агроном, водник, механизатор и мелиоратор в одном лице. Сейчас он вместе с односельчанами готовится к посевным работам и надеется, что в этом году проблем с водой не будет.

"Наша цель получить хороший урожай. Планируем увеличить площади для риса. Готовим технику, приобретаем необходимые удобрения, это гербицид и пестицид. Думаем, в начале следующего месяца закончить посевную", - отметил кызылординец.

Крестьяне Жалагашского района тоже начали работу в поле. Во владении ТОО "Байтабын" имеется 2400 тысяч гектаров земли. На 1400 тысяч гектарах они намерены посеять рис, на 800 гектарах - разместить люцерну. В посевной кампании фермеры используют цифровые технологии. Механизаторы проводят лазерное выравнивание рисовых полей. Это позволит равномерно распределить и сэкономить воду. В результате в случае дефицита поливной воды можно получить хороший урожай. В прошлом году крестьянское хозяйство получила по 70 центнеров с гектара.

"Я 30 лет работаю механизатором в хозяйстве. Как вы знаете, сейчас время передовых технологий. Для выравнивания одного участка уходит день. Работа мне нравится, труд не уходит напрасно", - отмечает Канат Мадиев.

Нужно отметить, в области для желающих вырастить свой огород и получить урожай выделяются земли. С прошлого года у кызылординцев есть возможность обеспечить себя и свою семью свежими овощами. На бесплатные земельные участки подали заявку около пяти тысяч человек.

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