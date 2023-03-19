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Водителю, по вине которого погибла главврач больницы в Караганде вынесли приговор
Оглашен приговор водителю больницы, по вине которого в аварии погибла главный врач центральной больницы Каркаралинского района на трассе при въезде в Караганду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ИА Patriotnews.kz
Как стало известно, водитель Каркаралинской районной больницы осужден на 2 года лишения свободы в колонии минимальной безопасности. С больницы как с юридического лица суд взыскал в пользу детей погибшего главного врача 5 миллионов тенге — в качестве возмещения ущерба за моральные страдания.
Эта трагедия случилась 12 сентября минувшего года в 9:30 утра. Главный врач центральной больницы Каркаралинска Светлана Сулейменова ехала в Караганду из Каркаралинска – она везла медицинское оборудование на так называемую поверку, чтобы оборудование проверили специалисты и выдали разрешительные документы на дальнейшую эксплуатацию. Возле Караганды в районе ТЭЦ, между поселком Доскей и селом Кокпекты водитель служебной "Lada-21214" врезался в фуру "Scania" с прицепом, которая ехала в попутном направлении. Он столкнулся передней правой стороной машины в заднюю левую часть фуры.
Руководитель больницы получила множество травм и скончалась на месте. Ей было 59 лет.
26-летний водитель больницы в суде заявил, что главный врач больницы задела его руку, и он не справился с управлением.
"Главный врач Светлана Сулейменова хотела сзади достать документы. Она отстегнула ремень безопасности, потянулась за документами и задела мою руку. Я ее не виню. Это моя вина. Я водитель, и я отвечал за безопасность пассажира. Но в тот момент я ничего не мог сделать и получилось столкновение. Дальше стукнул фуру и больше ничего не помню. Очнулся в больнице. Сулейменова – мой начальник, иногда ремень безопасности игнорировала, не пристегивалась. В день ДТП мы оба были пристегнуты ремнями безопасности. Скорость движения я не превышал, ехал 50-60 километров в час", — заявил водитель.
Смягчающими вину обстоятельствами суд признал частичное признание подсудимым своей вины и чистосердечное раскаяние, а также наличие на иждивении малолетнего ребенка.
"Действия подсудимого правильно квалифицированы по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в учреждении минимальной безопасности, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 5 лет. Взыскать с КГП "Центральная районная больница Каркаралинского района" 5 миллионов тенге в пользу потерпевшей стороны", — огласил приговор суд в Караганде.
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