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Водителя, сбившего школьников, разыскивают в Актобе
Двух школьников восьми и девяти лет сбила машина в Актобе. Водитель скрылся с места аварии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
ДТП произошло 29 сентября примерно в 21:40 на проспекте Тауелсиздик.
"Неустановленный водитель на неустановленной автомашине (со слов очевидцев ВАЗ-2121 белого цвета) допустил наезд на несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги, после чего скрылся с места ДТП. Школьники госпитализированы в реанимационное отделение БСМП Актобе", - сообщили в полиции.
По факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого.
Всех, кто владеет информацией, просят позвонить по телефону 102. Анонимность гарантируют.
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