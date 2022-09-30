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polisia.kz Сегодня, 20:35
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Фото: polisia.kz

Водителя, сбившего школьников, разыскивают в Актобе

Двух школьников восьми и девяти лет сбила машина в Актобе. Водитель скрылся с места аварии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

ДТП произошло 29 сентября примерно в 21:40 на проспекте Тауелсиздик.

"Неустановленный водитель на неустановленной автомашине (со слов очевидцев ВАЗ-2121 белого цвета) допустил наезд на несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги, после чего скрылся с места ДТП. Школьники госпитализированы в реанимационное отделение БСМП Актобе", - сообщили в полиции.

По факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого.

Всех, кто владеет информацией, просят позвонить по телефону 102. Анонимность гарантируют.

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#дтп #авария #школьники #Актобе
Журналист
Сегодня, 20:35
135
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