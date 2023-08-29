Водителя Кайрата Нуртаса оштрафовали
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Водителя известного певца Кайрата Нуртаса оштрафовали за нарушение ПДД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.
В соцсетях появилось видео, на котором автомобиль на трассе при обгоне грубо нарушает ПДД. Пользователи соцсетей с возмущением пишут о поведении казахстанской "звезды".
В ДП Жамбылской области сообщили, что данный факт произошёл 25 августа на 215-м километре автодороги Алматы – Ташкент в Кордайском районе.
"За рулем фигурирующего на видео автомобиля был не Кайрат Нуртас. Автомобилем управлял его водитель, который спешил к своему шефу", - заявили в полиции.
За совершение правонарушения на 37-летнего водителя автомашины "Mercedes-222" составлен административный протокол по статье 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), выписан штраф в размере 10 350 тенге.
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