Водителя Кайрата Нуртаса оштрафовали

Водителя известного певца Кайрата Нуртаса оштрафовали за нарушение ПДД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

В соцсетях появилось видео, на котором автомобиль на трассе при обгоне грубо нарушает ПДД. Пользователи соцсетей с возмущением пишут о поведении казахстанской "звезды".

В ДП Жамбылской области сообщили, что данный факт произошёл 25 августа на 215-м километре автодороги Алматы – Ташкент в Кордайском районе.

"За рулем фигурирующего на видео автомобиля был не Кайрат Нуртас. Автомобилем управлял его водитель, который спешил к своему шефу", - заявили в полиции.

За совершение правонарушения на 37-летнего водителя автомашины "Mercedes-222" составлен административный протокол по статье 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), выписан штраф в размере 10 350 тенге.