  • 29 Августа, 08:05
  • BAIGENEWS
Казахстан не намерен подавать иск на МАГАТЭ - МИД РК
Минэнерго требует найти ресурсы для ликвидации пожара на месторождении в Мангистау
Какие ТЭЦ не готовы к отопительному сезону по запасам угля
Лучшую урожайность в этом году демонстрирует Туркестанская область
Главу дома культуры Казахского общества слепых накажут за вандализм
Угрозы дефицита риса в Казахстане не ожидается - Минсельхоз
Глава МИОР прокомментировал запрет на ношение хиджаба в школах Казахстана
Совместное заседание палат парламента пройдет в Астане
Формат видеособеседований стал доступен на электронной бирже труда
Сход оползня в Грузии: геологи назовут причину через несколько дней
В районе ЗКО изымаются земли из-за дефицита пастбищ
В Костанае грибники обнаружили тело девушки
Мощный град прошел в Шымкенте
Казахская тазы стала победителем чемпионата мира в Швейцарии
Казахстанский теннисист сотворил сенсацию в Таиланде
Повредившего ногу туриста спасли в горах Алматы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Водителя Кайрата Нуртаса оштрафовали

Сегодня, 07:05
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Instagram / kair_n Сегодня, 07:05
Сегодня, 07:05
201
Фото: Instagram / kair_n

Водителя известного певца Кайрата Нуртаса оштрафовали за нарушение ПДД, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

В соцсетях появилось видео, на котором автомобиль на трассе при обгоне грубо нарушает ПДД. Пользователи соцсетей с возмущением пишут о поведении казахстанской "звезды".

В ДП Жамбылской области сообщили, что данный факт произошёл 25 августа на 215-м километре автодороги Алматы – Ташкент в Кордайском районе.

"За рулем фигурирующего на видео автомобиля был не Кайрат Нуртас. Автомобилем управлял его водитель, который спешил к своему шефу", - заявили в полиции.

За совершение правонарушения на 37-летнего водителя автомашины "Mercedes-222" составлен административный протокол по статье 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), выписан штраф в размере 10 350 тенге.

Самое читаемое

Наверх