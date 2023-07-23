Водителя из Шымкента наказали за световые сигналы на авто

Фото: скриншот с видео

Водителя, установившего световые красно-синие сигналы на авто, привлекли ответственности в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В одном из Telegram-каналов обнаружено видео с автомобилем Mercedes, который двигался по трассе с установленными без разрешения световыми красно-синими сигналами и без государственных номерных знаков.

Выяснилось, что инцидент произошёл на трассе села Каскасу Толебийского района. Владелец авто - житель Шымкента.

В отношении молодого человека составили протоколы по части 2 статьи 590 и по части 1 статьи 603 КоАП РК. Машину водворили на штрафстоянку. Водитель полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и сказал, что в будущем не допустит подобных нарушений.