Водителя, искупавшего машину в озере Шалкар, накажут в ЗКО

Фото: instagram.com/blacklist.uralsk.rezerv

Полицейские разыскали водителя, заехавшего на своей Toyota Camry прямо в озеро Шалкар в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ролик разместили в соцсетях, стражи порядка обратили на него внимание. Выяснилось, что государственный регистрационный номер, установленный на авто, принадлежит другому транспортному средству.

"По данному факту на 20-летнего водителя М. составлен административный протокол в соответствии с частью 3 статьи 590 КоАП РК", - уточнили в полиции.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 15 МРП.