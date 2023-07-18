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instagram.com/blacklist.uralsk.rezerv Сегодня, 15:54
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Сегодня, 15:54
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Фото: instagram.com/blacklist.uralsk.rezerv

Водителя, искупавшего машину в озере Шалкар, накажут в ЗКО

Полицейские разыскали водителя, заехавшего на своей Toyota Camry прямо в озеро Шалкар в Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

Ролик разместили в соцсетях, стражи порядка обратили на него внимание. Выяснилось, что государственный регистрационный номер, установленный на авто, принадлежит другому транспортному средству.

"По данному факту на 20-летнего водителя М. составлен административный протокол в соответствии с частью 3 статьи 590 КоАП РК", - уточнили в полиции.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере 15 МРП.

 
 
 
 
 
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Публикация от @blacklist.uralsk.rezerv

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Сегодня, 15:54
161
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