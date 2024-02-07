Водителя арестовали за установку подложных номеров на авто в Астане
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За управление авто с заведомо подложными номерами задержали 28-летнего водителя Аudi в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В полицию поступило сообщение от жителя города о том, что на его имя приходят штрафы за нарушения, которые он не совершал. Мужчина утверждал, что свой Аudi он давно сдал на авторазбор.
Как оказалось, автомобиль такой же марки и цвета с абсолютно идентичными номерами передвигается по городу.
Сотрудники полка патрульной полиции остановили "двойника" на проспекте Абылай хана. Выяснилось, что автовладелец установил подложные номера на машину, которую завёз на территорию РК из России. По словам нарушителя, государственные номерные знаки он приобрёл на популярном интернет-портале.
Нарушитель привлечён к административной ответственности за управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками. Решением административного суда он арестован на сутки и лишён права управления сроком на год.
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