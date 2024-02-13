  • 13 Февраля, 15:22
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Водители большегрузных машин подрались в Актюбинской области

Сегодня, 14:39
АВТОР
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из открытых источников Сегодня, 14:39
Сегодня, 14:39
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Фото: из открытых источников

В Актюбинской области подрались водители большегрузных машин, во время конфликта пострадал один человек, передает BaigeNews.kz.

В региональном департаменте полиции сообщили, что бытовая ссора между водителями переросла в драку. Пока удалось установить и задержать одного из участников конфликта. 

"Информация о якобы погибшем не соответствует действительности. По данному факту проводится досудебное расследование. Принимаются меры по задержанию остальных подозреваемых", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области.

В Департаменте полиции призвали казахстанцев доверять только официальной информации. 

Отметим, видео драки сначала появилось в Сети. В пабликах писали, что шестеро иностранцев избили мужчину. 

 

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