Водители большегрузных машин подрались в Актюбинской области
Сегодня, 14:39
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Сегодня, 14:39Сегодня, 14:39
145Фото: из открытых источников
В Актюбинской области подрались водители большегрузных машин, во время конфликта пострадал один человек, передает BaigeNews.kz.
В региональном департаменте полиции сообщили, что бытовая ссора между водителями переросла в драку. Пока удалось установить и задержать одного из участников конфликта.
"Информация о якобы погибшем не соответствует действительности. По данному факту проводится досудебное расследование. Принимаются меры по задержанию остальных подозреваемых", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области.
В Департаменте полиции призвали казахстанцев доверять только официальной информации.
Отметим, видео драки сначала появилось в Сети. В пабликах писали, что шестеро иностранцев избили мужчину.
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