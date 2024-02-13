Водители большегрузных машин подрались в Актюбинской области

В Актюбинской области подрались водители большегрузных машин, во время конфликта пострадал один человек, передает BaigeNews.kz.

В региональном департаменте полиции сообщили, что бытовая ссора между водителями переросла в драку. Пока удалось установить и задержать одного из участников конфликта.

"Информация о якобы погибшем не соответствует действительности. По данному факту проводится досудебное расследование. Принимаются меры по задержанию остальных подозреваемых", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области.

В Департаменте полиции призвали казахстанцев доверять только официальной информации.

Отметим, видео драки сначала появилось в Сети. В пабликах писали, что шестеро иностранцев избили мужчину.