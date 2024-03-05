Водитель устроил драку с женой на дороге в Астане

Пьяный водитель избил супругу в Астане. Об инциденте в полицию сообщил очевидец, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Ночью в полицию поступило сообщение о том, что на проезжей части водитель машины марки GEELY избивает женщину. Незамедлительно на место происшествия направили автопатруль.

Водитель оставил машину и пытался скрыться, но был задержан полицейскими.

"В ходе разбирательства установлено, что в салоне автомобиля находилась супруга мужчины. Незадолго до инцидента пара распивала спиртное в кафе, где между ними вспыхнула ссора. Далее они сели в машину. Во время движения потасовка между супругами продолжилась, водитель остановил автомобиль и выбросил женщину из салона", - сообщили в полиции.

Полицейские предложили водителю пройти медосвидетельствование. Однако он категорически отказался.

За невыполнение требований полицейского и уклонение от прохождения освидетельствования водитель подвергнут административному аресту на 25 суток.

Машину забрали на коммунальную стоянку.

В Астане провели локально-рейдовое мероприятие “Пьяный водитель – преступник!”. За два дня задержано 38 водителей, у 34 из них установлена степень опьянения. Один водитель в нетрезвом состоянии управлял авто, будучи лишенным прав. На коммунальную стоянку водворено 36 автомобилей.



