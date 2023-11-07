Водитель сбил пешехода и скрылся в области Абай

Полицейские с помощью камер видеонаблюдения установили водителя, совершившего дорожно-транспортное происшествие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой YK-news.kz.

Сообщается, что в больницу был доставлен 56-летний мужчина с различными травмами. Он расказал медикам, что на автодороге Караганда — Аягоз — Бугаз около населённого пункта неизвестный его сбил и скрылся с места происшествия.

Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили водителя.