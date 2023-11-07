Водитель сбил пешехода и скрылся в области Абай
Сегодня, 15:18
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Сегодня, 15:18Сегодня, 15:18
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Полицейские с помощью камер видеонаблюдения установили водителя, совершившего дорожно-транспортное происшествие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой YK-news.kz.
Сообщается, что в больницу был доставлен 56-летний мужчина с различными травмами. Он расказал медикам, что на автодороге Караганда — Аягоз — Бугаз около населённого пункта неизвестный его сбил и скрылся с места происшествия.
Полицейские отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили водителя.
"Наезд на человека совершил 33-летний водитель за рулем Toyota", - сообщили в ДП области Абай.
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