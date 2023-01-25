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Водитель погрузчика погиб при столкновении с электровозом в Экибастузе Сегодня, 11:13
235
Сегодня, 11:13
235

Водитель погрузчика погиб при столкновении с электровозом в Экибастузе

В Экибастузе водитель погрузчика погиб в ДТП с электровозом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

"24 января в 17.10 часов в районе посёлка Лесхоз города Экибастуза на регулируемом неохраняемом железнодорожном переезде без шлагбаума пикет №7 49-летний водитель погрузчика допустил столкновение с электровозом. В результате ДТП водитель погрузчика от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

По данному факту проводится проверка.

Погрузчик водворен на специализированную автостоянку акимата, а электровоз водворен в депо.

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#погрузчик #электровоз #дтп
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:13
235
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