Водитель под наркотиками пытался уплыть от полицейских в Уральске

Полицейским Уральска пришлось прыгнуть в воду вслед за водителем, который попытался от них убежать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инспекторы батальона патрульной полиции Уральска остановили автомобиль ВАЗ-2110. Водитель требования полицейских проигнорировал.

"Стражи порядка последовали за ним. Немного проехав, водитель остановил автомашину, и побежал. Пробежав 150-200 метров, мужчина бросился в воду. Сотрудники полиции вытащили его на берег и спасли беглеца. Правонарушителем оказался житель посёлка Подстепное. Ранее по решению суда он был лишен права управления транспортным средством на пожизненный срок", — говорится в сообщении.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в сотоянии наркотического опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.