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Водитель под наркотиками пытался уплыть от полицейских в Уральске

Сегодня, 16:58
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 16:58
Сегодня, 16:58
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Фото: polisia.kz

Полицейским Уральска пришлось прыгнуть в воду вслед за водителем, который попытался от них убежать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 

Инспекторы батальона патрульной полиции Уральска остановили автомобиль ВАЗ-2110. Водитель требования полицейских проигнорировал.

"Стражи порядка последовали за ним. Немного проехав, водитель остановил автомашину, и побежал.  Пробежав 150-200 метров, мужчина бросился в воду. Сотрудники полиции вытащили его на берег и спасли беглеца. Правонарушителем оказался житель посёлка Подстепное. Ранее по решению суда он был лишен права управления транспортным средством на пожизненный срок", — говорится в сообщении.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в сотоянии наркотического опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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