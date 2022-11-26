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МВД РК Сегодня, 07:36
71
Сегодня, 07:36
71
Фото: МВД РК

Водитель Lexus сбил пятерых несовершеннолетних в Алматинской области

Водитель автомобиля Lexus сбил пятерых несовершеннолетних пешеходов в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК. 

"25 октября около 19:50 28-летний водитель автомашины Lexus, следуя по автодороге Алматы - Шелек - Хоргос в восточном  направлении, вблизи села Арман допустил наезд на пешеходов", - сообщили в полиции Алматинской области.

Отмечается, что пешеходы переходили дорогу в неположенном для этого месте. В результате ДТП пятеро несовершеннолетних пострадавших госпитализированы. 

В настоящий момент по делу проводятся необходимые следственные действия и назначены экспертизы.

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#дтп #несовершеннолетний #Алматинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:36
71
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