Водитель катера, на котором пострадали казахстанки, был под наркотиками

Фото: Phuket Info Center

Стали известны подробности аварии с катером в Таиланде, в которой пострадали три казахстанки. Водитель катера был под действием наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Анализы выявили наличие метамфетамина. 29-летнему тайцу грозит до трёх лет тюрьмы или штраф в размере 60 тысяч батов. Это 700 с лишним тысяч тенге.

Прогулочный катер на полном ходу столкнулся с бетонной конструкцией неделю назад. В момент аварии на судне находилась группа туристов, в том числе четыре казахстанки. Трём из них понадобилась медицинская помощь. В настоящее время здоровью и жизням женщин ничего не угрожает, сообщили дипломаты. Помимо наших гражданок, травмы получили ещё 30 человек. Это россияне, китайцы и украинцы. Отдыхающие возвращались с экскурсии на островах.