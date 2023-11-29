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Водитель без прав насмерть сбил пешехода и сбежал с места аварии в Алматы

Сегодня, 16:21
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polisia.kz Сегодня, 16:21
Сегодня, 16:21
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Фото: polisia.kz

Водителя, сбежавшего с места ДТП со смертельным исходом, задержали в Алматы. Выяснилось, что мужчина не имел ни прав, ни страховки, ни номеров на машину, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Авария произошла 25 ноября в 4:15 в Алатауском районе.

"30-летний гражданин Р., управляя автомашиной ВАЗ, на пересечении улиц Жумабаева и Северное кольцо допустил наезд на 29-летнего гражданина О. и скрылся с места происшествия. От полученных травм пешеход скончался. Сотрудниками отдела розыска с применением новых технологий установлен беглец-водитель. Его задержали. Уголовное дело по части 3 статьи 345 УК РК расследуется в Управлении дознания ДП. Подозреваемый взят по стражу", – рассказал замначальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

Полицейским водитель сообщил, что уехал с места аварии из-за испуга. У него не было водительского удостоверения, страховки и госномеров. Машина оформлена на знакомого. 

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