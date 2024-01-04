Водитель автобуса протаранил 10 припаркованных авто в Таразе

Крупное ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Таразе. Водитель автобуса, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с припаркованными автомобилями, передаёт BaigeNews.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции Жамбылской области, ДТП произошло 4 января около 10:45 часов.

"33-летний водитель автобуса следовавшего по маршруту №56 на проспекте Толе би выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с десятью припаркованными автомобилями", — сообщили в полиции.

Известно, что в момент аварии в салоне автобуса находились 10 пассажиров.

"Один из пассажиров – 56-летняя женщина доставлена в городскую больницу с телесными повреждениями", — уточнили в полиции.

Отметим, людей в припаркованных автомобилях не было.

По данному факту в отношении водителя автобуса начато досудебное расследование по статье 345 УК РК. Назначены необходимые экспертизы.