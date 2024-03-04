Водитель автобуса наехал на женщину с ребёнком в Алматы

В Алматы водитель автобуса допустил наезд на женщину с ребёнком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.

ДТП произошло в Медеуском районе по проспекту Райымбека.

Водитель автобуса наехал на женщину с ребёнком в тот момент, когда они пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

"Женщина доставлена в одну из ближайших больниц города. Ребёнок не пострадал", — сообщили в полиции.

Выясняются обстоятельства ДТП.