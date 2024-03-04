  • 5 Марта, 00:39
  • BAIGENEWS

Водитель автобуса наехал на женщину с ребёнком в Алматы

Вчера, 23:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz / иллюстративное фото Вчера, 23:25
Вчера, 23:25
129
Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

В Алматы водитель автобуса допустил наезд на женщину с ребёнком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.

ДТП произошло в Медеуском районе по проспекту Райымбека. 

Водитель автобуса наехал на женщину с ребёнком в тот момент, когда они пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

"Женщина доставлена в одну из ближайших больниц города. Ребёнок не пострадал", — сообщили в полиции.

Выясняются обстоятельства ДТП. 

Самое читаемое

Наверх