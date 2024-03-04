Водитель автобуса наехал на женщину с ребёнком в Алматы
Вчера, 23:25
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Вчера, 23:25Вчера, 23:25
129Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
В Алматы водитель автобуса допустил наезд на женщину с ребёнком, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.
ДТП произошло в Медеуском районе по проспекту Райымбека.
Водитель автобуса наехал на женщину с ребёнком в тот момент, когда они пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.
"Женщина доставлена в одну из ближайших больниц города. Ребёнок не пострадал", — сообщили в полиции.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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