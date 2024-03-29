Вода пришла в частный сектор Петропавловска

Признаки паводка начали проявляться в Петропавловске уже вечером 28 марта. Активное таяние снега за счет плюсовых температур и затяжной дождь увеличили поток воды на улицах города, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Жители отдельных микрорайонах областного центра сообщают о серьезных подтоплениях в их дворах. Вода наполняет ливневки и заходит даже в дома. Горожане оставляют заявки на откачку и прогревание ливнёвок. Именно так поступила жительница областного центра Елена из микрорайона Рабочий поселок. Ее небольшой домик по улице Добролюбова этим утром затопила вода. Собственными силами с водным потоком справиться женщина не могла. В пробитых ею ручейках талые воды просто остановились. Горожанка вызвала коммунальные службы.

"У меня дом, конечно, низенький. Но ни в одну весну такого ужаса не было. Страшно, когда так быстро под водой оказывается пол. Сейчас в дом не пройти. Вот приехали коммунальщики. Видели, как пробивали нашу подъездную трубу. Видимо, там лед был, и вода стояла. Сейчас пробили и посмотрите, как быстро, прямо ручьем потекла по траншеям вода из дома. Спасибо большое за то, что так быстро отозвались на крик о помощи. С таким напором за час она вся уйдет", - уверили женщина.

Всю ночь откачивали грунтовые воды спасатели в доме по улице Московская. Хозяйка Кульпаш Тулебаева беспокоилась, что водный поток зайдет в ее дом.

"Сердечно благодарю сотрудников пожарной части и акимат за то, что помогли уберечь мой дом от стихии. Работали всю ночь", - говорит горожанка.

Половодье активизировалось и в микрорайоне Косогор. Жители делают фото и снимают на видео все, что происходит вокруг. Их дворы полностью покрыли талые и грунтовые воды.

"Затопило весь дом. Вода никуда не уходит. Все до ворот в воде. Мы баню начали строить, так весь стройматериал в воде. За два часа затопило. Вода поднимается и откачивать ее можно только через объездную дорогу. Собаки тонут, забираются на будки.

Пришли домой, а под линолеумом вода. Тазиками выносим. Снега было много, ожидали подобное наводнение. Но как ни жди, это всегда внезапно, страшно и опасно", - говорят горожане.

В борьбе с половодьем жителям Петропавловска активно помогают коммунальные службы. Они совместно с ЧС с утра проводят откачку воды и в микрорайоне Косогор. За сутки в городской центр iKomek поступило более сотни заявок на откачку талых вод. На утро 29 марта талая вода зашла в 12 домов.

"Коммунальные службы совместно с ЧС отрабатывают все заявки.Задействовано более 100 человек. 60 спецтехники и 40 мотопомп. Работы ведутся круглосуточно. Заявки принимаются по номеру 109. Коммунальные службы на сегодняшний день делают отвод воды.Также прогревают трубы ливневой канализации. Основные причины подтопления: обильное снеготаяние, осадки в виде дождя, нахождение домов в низине", - уточнила пресс-секретарь акима Петропавловска Асем Айтулова.

Накануне вечером подтопления зафиксировали и в многоэтажном жилом доме по улице Абая, Жители сообщали о заполнившей их подвалы воде. Некоторые, опасаясь замыкания, выключали свет и дожидались помощи.

В ЖКХ уточнили, что подтоп подвальных помещений домов по улицам Абая, 43, 45, 47 и Назарбаева, 111 произошел из-за негерметичности. Была нарушена система внутренней канализации. Специалисты "Кызылжар су" выполнили откачку воды из подвалов. Горожан убедительно просят проверять внутреннюю систему канализации в многоквартирных жилых домах, чтобы удостовериться в ее исправности.

Тем временем дачники готовятся к очередному половодью и на их загородных участках. Они пытаются забрать все необходимо, укрепить двери и ворота.

"К сожалению, я уже не смог попасть на свою дачу. Там уже вода подошла. Буду надеться, что все обойдется. Каждую весну вспоминаю последствия паводка 2017 года. Страшно становится. Тогда много ущерба было. И по постройкам, и по растениям. Еще хотелось бы, чтобы все дачники, кто оставляет на участках своих питомцев, не забывали об ответственности за них. Если они на цепи, то нужно освободить их. В лучшем случае забрать домой или найти приют на время. Нельзя оставлять их там", - высказался горожанин Геннадий.

По данным сотрудников ДЧС, на территории области с учётом температуры и погодных условий проводятся усиленные противопаводковые мероприятия.

"Снижена угроза подтопление дворовых территорий и жилых домов. Буквально сегодня группа дополнительно выдвинулась из города в Уалихановский район для оказания помощи на месте. С целью минимизации и недопущения подтопления населения на сегодняшний день проводятся инженерные работы. В том числе очистка арыков, чистка водопропускных труб и ливневых систем. На сегодняшний день в регионе задействовано более 280 единиц техники. Ежедневно осуществляется вывоз снега. Так как наступило значительное потепление, наша цель - снижение влагозапасов непосредственно в населённых пунктах. Эта работа не останавливается. На сегодня у нас имеется один перелив через автодорогу республиканского значения. Это в Тайыншинском районе вблизи села Аккудук. Осуществляем разведку с целью дальнейшего прогнозирования обстановки. Что касается повторения паводка 2017 года, то всё зависит от погодных условий", - ответил руководитель оперативного штаба ДЧС СКО Кирилл Иванников.

Напомним, что с территории города за последние месяцы вывезено более одного миллиона кубометров снега. Для этого в областном центре задействовано порядка 150 единиц специализированной техники.