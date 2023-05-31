Во время матча в Ростове трибуна обрушилась на детей

Фото: скриншот с видео

Во время футбольного матча в российском городе Ростов-на-Дону обрушилась трибуна, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

В результате ЧП погибла женщина. Пострадали 21 человек, из них 15 детей и пятеро взрослых.

"Дети для обследования госпитализированы в лечебное учреждение. На месте работают расчёты пожарных и спасателей", — сообщили в ГУ МЧС.