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  • Вместо тысячи слов: акимат Усть-Каменогорска объявил тендер на патриотические стикеры
vk.com Сегодня, 15:12
191
Сегодня, 15:12
191
Фото: vk.com

Вместо тысячи слов: акимат Усть-Каменогорска объявил тендер на патриотические стикеры

Отдел внутренней политики Усть-Каменогорска объявил тендер на разработку и изготовление патриотических стикеров для социальных сетей, передаёт BaigeNews.kz.

Из бюджета на стикеры в мессенджерах Whatsapp, Telegram и социальных сетях Instagram, TikTok планируют потратить 821 тысячу тенге.

Согласно требованиям заказчика, изготовители также должны будут организовать публикацию мотиваторов - мемов - в трёх крупных информационных пабликах с количеством подписчиков не менее 50 000 человек.

Кроме этого поставщик должен:

  • обеспечить рассылку в коллективные чаты в мессенджерах Whatsapp, Telegram и социальных сетях Instagram, TikTok с общим охватом не менее 100 000 человек; 
  • обеспечить привлечение лидеров общественного мнения среди молодёжи, спортсменов и известных личностей Усть-Каменогорска в количестве не менее 40 человек в качестве персонажей стикеров; 
  • организовать фотосессию персонажей стикеров в фотостудии с привлечением профессионального фотографа; 
  • разработать патриотические лозунги в количестве не менее 100 штук для текстовой части стикеров.

Приём заявок от претендентов на создание стикеров и мемов завершится на сайте госзакупок 15 декабря. Дата сдачи заказа - до конца 2022 года, то есть до 31 декабря.

Скриншот с сайта goszakup.gov.kz.

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#госзакупки #Социальные Сети #Усть-Каменогорск #тендер
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:12
191
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