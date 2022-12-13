Вместо тысячи слов: акимат Усть-Каменогорска объявил тендер на патриотические стикеры

Фото: vk.com

Отдел внутренней политики Усть-Каменогорска объявил тендер на разработку и изготовление патриотических стикеров для социальных сетей, передаёт BaigeNews.kz.

Из бюджета на стикеры в мессенджерах Whatsapp, Telegram и социальных сетях Instagram, TikTok планируют потратить 821 тысячу тенге.

Согласно требованиям заказчика, изготовители также должны будут организовать публикацию мотиваторов - мемов - в трёх крупных информационных пабликах с количеством подписчиков не менее 50 000 человек.

Кроме этого поставщик должен:

обеспечить рассылку в коллективные чаты в мессенджерах Whatsapp, Telegram и социальных сетях Instagram, TikTok с общим охватом не менее 100 000 человек;

обеспечить привлечение лидеров общественного мнения среди молодёжи, спортсменов и известных личностей Усть-Каменогорска в количестве не менее 40 человек в качестве персонажей стикеров;

организовать фотосессию персонажей стикеров в фотостудии с привлечением профессионального фотографа;

разработать патриотические лозунги в количестве не менее 100 штук для текстовой части стикеров.

Приём заявок от претендентов на создание стикеров и мемов завершится на сайте госзакупок 15 декабря. Дата сдачи заказа - до конца 2022 года, то есть до 31 декабря.

Скриншот с сайта goszakup.gov.kz.