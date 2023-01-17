Владельцы франшизы McDonald's в Казахстане отрицают связь с "Вкусно и точка"

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В компании, владеющей франшизой McDonald's в Казахстане, заявили, что не имеют отношения к заявке россиян на регистрацию в нашей стране товарного знака "Вкусно - и точка", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО "Food Solutions KZ".

Напомним, что 16 января в СМИ появилась информация о том, что российская сеть предприятий быстрого питания "Вкусно - и точка" подала заявку на регистрацию товарного знака в Казахстане. Некоторые предположили, что рестораны российской сети будут открыты в зданиях McDonald's.

"Компания ТОО "Food Solutions KZ" не имеет никакого отношения к заявке ООО "Система ПБО" на регистрацию товарного знака в Казахстане. Соответственно, просим вас направлять вопросы, касающиеся этого процесса заявителю. В настоящее время главной задачей компании является возобновление работы сети ресторанов в Казахстане. Мы ответим на все интересующие вопросы, связанные с продолжением работы компании после даты перехода", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время.