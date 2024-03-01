Владельцы детских садов незаконно обогатились на госвыплатах в Шымкенте

В Шымкенте владельцев четырех частных детских садов уличили в хищении бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщили в надзорном органе, владельцев четырех частных детских садов получали выплаты из бюджета за фактически не посещавших детский сад детей. Так они обогатились в общей сумме на 29,6 миллиона тенге.

"Приговором суда заведующий детским садом "Тастулек" Бижанов А. осужден к трём годам ограничения свободы, заведующая детским садом "Али и Айя" Рысбекова Г. приговорена к лишению свободы сроком на три года и шесть месяцев с пожизненным лишением права занимать должность в государственных организациях. Основанием для вынесения более сурового наказания Рысбековой Г. послужило то, что последняя совершила преступление, имея непогашенную судимость", - сообщили в прокуратуре.

Также в надзорном органе сообщили, что в отношении оставшихся двоих заведующих досудебное расследование прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Отмечается, что ущерб государству возмещен в полном объеме.