Владельцев восьми хостелов наказали в Мангистауской области
Сегодня, 11:40
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Сегодня, 11:40Сегодня, 11:40
109Фото: baigenews.kz
Деятельность двух хостелов приостановили в Мангистауской области из-за несоблюдения требований пожарной безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"ДЧС Мангистауской области продолжаются внеплановые проверки хостелов на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.
На сегодняшний день инспекторским составом проверены 8 хостелов, выявлено более 50 нарушений. По итогам проверок все 8 хостелов привлечены к административной ответственности, в том числе решением суда приостановлена деятельность 2-х хостелов", - говорится в сообщении.
МЧС призывает граждан и предпринимателей строго соблюдать требования пожарной безопасности.
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