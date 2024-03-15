Владельцев восьми хостелов наказали в Мангистауской области

Деятельность двух хостелов приостановили в Мангистауской области из-за несоблюдения требований пожарной безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"ДЧС Мангистауской области продолжаются внеплановые проверки хостелов на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.



На сегодняшний день инспекторским составом проверены 8 хостелов, выявлено более 50 нарушений. По итогам проверок все 8 хостелов привлечены к административной ответственности, в том числе решением суда приостановлена деятельность 2-х хостелов", - говорится в сообщении.