Владельцев наряженных по-новогоднему машин наказали в Алматы

Владельцев “наряженных” машин оштрафовали в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На авто обратили внимание благодаря публикациям в соцсетях.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлены факты грубого нарушения ПДД водителями Mercedes-Benz и BMW, которые нарядили свой транспорт, тем самым нарушили нормы части 7 статьи 590 КоАП РК. Кроме того, в действиях правонарушителей усмотрены признаки нарушения требований части 1 статьи 595 КоАП РК", - сообщили в полиции.