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Владельцев наряженных по-новогоднему машин наказали в Алматы

Сегодня, 19:11
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 19:11
Сегодня, 19:11
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Фото: polisia.kz

Владельцев “наряженных” машин оштрафовали в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На авто обратили внимание благодаря публикациям в соцсетях.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлены факты грубого нарушения ПДД водителями Mercedes-Benz и BMW, которые нарядили свой транспорт, тем самым нарушили нормы части 7 статьи 590 КоАП РК. Кроме того, в действиях правонарушителей усмотрены признаки нарушения требований части 1 статьи 595 КоАП РК", - сообщили в полиции.

Сотрудниками местной полицейской службы автолюбители установлены и привлечены к ответственности.

Согласно закону, управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, влечёт штраф в размере 15 МРП.

 

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