Владельцев наряженных по-новогоднему машин наказали в Алматы
Сегодня, 19:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:11Сегодня, 19:11
85Фото: polisia.kz
Владельцев “наряженных” машин оштрафовали в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
На авто обратили внимание благодаря публикациям в соцсетях.
"В ходе мониторинга социальных сетей выявлены факты грубого нарушения ПДД водителями Mercedes-Benz и BMW, которые нарядили свой транспорт, тем самым нарушили нормы части 7 статьи 590 КоАП РК. Кроме того, в действиях правонарушителей усмотрены признаки нарушения требований части 1 статьи 595 КоАП РК", - сообщили в полиции.
Сотрудниками местной полицейской службы автолюбители установлены и привлечены к ответственности.
Согласно закону, управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, влечёт штраф в размере 15 МРП.
Самое читаемое
- Димаш Кудайберген отпраздновал памятную дату в Гонконге
- Самый крупный в стране лицей открыли в Туркестане
- У инвестпроекта на сумму 391 млн долларов возникли проблемы с участком в Кызылординской области
- На сколько повысят пенсии и пособия в Казахстане с 1 января 2024 года
- Водитель грузовика погиб в жутком ДТП на трассе Самара-Шымкент