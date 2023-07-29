- Стая саранчи появилась на полях одного из хозяйств в Костанайской области 01:44 27
- Владелица артефакта из ЗКО обратилась к президенту 00:28 332
- В Казахстане женщина родила через три дня после трансплантации печени 28.07.2023 457
- Прототип первого в Казахстане электрокара собрали в Шымкенте 28.07.2023 370
- Большая вода: двое детей остались отрезанными от суши в Алматинской области 28.07.2023 380
- Двухлетняя девочка выпила уксус в Шымкенте 28.07.2023 438
- Казахстан будет быстрее пропускать грузы из Китая через сухой порт 28.07.2023 414
- Займы на 932 млрд тенге выдали по программе "7-20-25" в Казахстане 28.07.2023 362
- Неестественно синий цвет приобрёл берег озера в Костанайской области 28.07.2023 391
- Лодки и бинокли есть - в ДЧС Мангистау ответили на обвинения одной из спасённых на Каспии девушек 28.07.2023 412
- Ещё 11,5 тысячи электромобилей могут ввезти казахстанцы без уплаты налогов 28.07.2023 424
- В Актобе открыли спортплощадку, построенную на изъятые у коррупционеров деньги 28.07.2023 422
- "Судей накажут" - эксперт о спорных моментах матча "Ордабасы" - "Легия" 28.07.2023 441
- Учёный разработал интеллектуальную систему распознавания казахского жестового языка 28.07.2023 459
- Задержан директор филиала госкорпорации "Правительство для граждан" 28.07.2023 481
- Кто из врачей лишился работы после заражения пациентов ВИЧ в Алматы 28.07.2023 491
- Тело пропавшего почтальона нашли в лифте новостройки в Ташкенте 28.07.2023 878
- До конца года капитальный ремонт будет проведен в 100 жилых домах Алматы 28.07.2023 417
- Казахстанские школьницы установили связь с наноспутником 28.07.2023 490
- QR-коды ввели для проверки подлинности дипломов 28.07.2023 443
- Кто ближе к демократии Астана или Ташкент - мнения экспертов 28.07.2023 512
- 12 граждан Нигерии и два бразильца незаконно трудились в Казахстане 28.07.2023 473
- Жители окраины Жезказгана рискуют остаться без газа, воды и тепла этой зимой 28.07.2023 1608
- Названа причина заражения ВИЧ пациентов больницы в Алматы 28.07.2023 573
- Лесные пожары в Греции охватили склад с боеприпасами 28.07.2023 435
- Казахстанский пловец установил рекорд страны и пробился в полуфинал ЧМ-2023 28.07.2023 692
- Рустем Курманов освобождён от должности вице-министра сельского хозяйства РК 28.07.2023 428
- В США из-за забастовки актеров и сценаристов отложили вручение престижной премии 28.07.2023 416
- В ВКО могут проверить туроператоров, организующих экскурсии по сложным маршрутам 28.07.2023 412
- Ozon выходит на торги МФЦА 28.07.2023 445
- "Ворота в ад": крупнейшую в мире впадину в вечной мерзлоте сняли с беспилотника 28.07.2023 536
- Казахстанцам обещают дождливые выходные 28.07.2023 357
- Это стоит знать: Как в Казахстане продать и купить автомобиль онлайн 28.07.2023 554
- Бывший директор "31 канала" возглавил Госцентр поддержки национального кино 28.07.2023 516
- Алматинский акимат отсудил у автобусного парка 8 маршрутов из-за жалоб горожан 28.07.2023 500
- Троих подозреваемых в вымогательстве задержали в Аксу 28.07.2023 405
- Начислили стипендию по ошибке: надо ли вернуть студентам деньги, ответили в Ualikhanov University 28.07.2023 501
- В 4,5 раза планируют увеличить валовую добавленную стоимость в машиностроении Казахстана 28.07.2023 468
- Тысяча снимков в сутки: единственный в Астане детский травмпункт не справляется с нагрузкой 28.07.2023 660
- Во время выселения в доме супруги алматинского стрелка обнаружено огнестрельное оружие 28.07.2023 597
- Япония запретила экспортировать в Россию авто с объёмом двигателя более 1,9 литра 28.07.2023 414
- В полиции Шымкента опровергли информацию о массовой драке фанатов "Ордабасы" и "Легии" 28.07.2023 524
- Количество рейсов между Казахстаном и Катаром увеличат 28.07.2023 434
- Нашествие каракуртов в Баянаульском нацпарке: ученые сообщили результаты 28.07.2023 703
- Азамат Сатыбалды сменил Акана Сатаева на посту главы "Казахфильма" 28.07.2023 506
- 73 года — не предел: Аксакал из Улытау хочет обойти земной шар 28.07.2023 614
- Массовая драка произошла между фанатами "Ордабасы" и польской "Легии" в Шымкенте 28.07.2023 792
- Токаев поздравил короля Марокко с Днём Трона 28.07.2023 435
- Джеки Чан покорил Казнет, спев под домбру на фоне Жайляу 28.07.2023 1604
- Из-за ремонта на проспекте Райымбека в Алматы вводят реверсивное движение 28.07.2023 403
- Акимат Алматинской области отменил проведение августовского фестиваля с лудоманами и организаторами ставок 28.07.2023 2716
- Более 400 тысяч детей получат помощь для подготовки к школе 28.07.2023 445
- Казахстан получил официальное приглашение на Олимпийские игры в Париже 28.07.2023 507
- Известный шымкентский хирург Абылай Донбай высказался о трупном донорстве в стране 28.07.2023 1925
- Бухгалтера школы в Актау приговорили к семи годам тюрьмы 28.07.2023 491
- В Шымкенте преступная группа продавала фальшивые деньги и наркотики 28.07.2023 557
- "Тобол" сенсационно победил в гостях швейцарский "Базель" 28.07.2023 491
- В 43 раза выросло количество электромобилей за год в Алматы 28.07.2023 550
- Карагандинец установил на телефон приложение и лишился 11 миллионов тенге 28.07.2023 936
- Жители ВКО забили тревогу из-за "пересохшего" Иртыша 28.07.2023 533
- Охота на женщин без хиджаба: на улицы Ирана вернулась полиция нравов 28.07.2023 538
- Сошедший селевой поток оставил без моста жителей дачных кооперативов в Алматинской области 28.07.2023 541
- Три года тюрьмы получила астанчанка за подделку чеков Qiwi 28.07.2023 528
- Цирковые артисты из 15 стран выступают в Алматы 28.07.2023 564
- "Актобе" разгромил кутаисский "Торпедо" в матче Лиги Конференций 28.07.2023 976
- Июль стал самым жарким месяцем в истории наблюдений 28.07.2023 551
- Совет директоров ФК "Актобе" возглавил аким Актобе 28.07.2023 596
- Пожизненный срок грозит казахстанцу, обвиняемому в убийстве малолетнего сына 28.07.2023 647
- В WhatsApp появились мгновенные видеосообщения 28.07.2023 673
- ЮНЕСКО призывает запретить смартфоны в школах по всему миру 28.07.2023 589
- Toyota столкнулась с грузовиком в Улытауской области, погибли пять человек 28.07.2023 705
- Новая казахстанская комедия вышла в кинопрокат 28.07.2023 843
- Матч "Ордабасы" с польским ФК "Легия" закончился ничьей 27.07.2023 633
- Они "хайпожоры" - девушка, ночевавшая на надувном матрасе в Каспийском море, о спасателях 27.07.2023 1123
- Качели упали на ребёнка в центре Усть-Каменогорска 27.07.2023 617
- Участника январских событий осудили в Алматы 27.07.2023 598
- Небезопасную молочную продукцию из России выявили в Казахстане 27.07.2023 879
- У тенге есть основания для укрепления - аналитик 27.07.2023 615
- Ремонт дорог в Алматы: какие участки будут закрыты для проезда до 29 июля 27.07.2023 751
- Ядовитая змея укусила девочку в Костанайской области 27.07.2023 691
- LOADING...
Владелица артефакта из ЗКО обратилась к президенту
У жительницы ЗКО Анаргуль Амировой имеется флаг Золотой Орды, фрагменты одежды, меч и другие памятники тюркского народа, которые относятся к 13 веку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".
Теперь Анаргуль Амирова обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, чтобы он посодействовал в привлечении известных учёных-тюркологов для признания артефакта флагом казахского ханства.
"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, прошу вас обратить внимание на ситуацию с тюркским наследием, а именно с артефактом. Предположительно, знамя 11-12 века, имеющее прямое отношение к истории Жошы-хана, к истории Золотой Орды. В течение девяти лет наша семья пытается доказать, что артефакт заслуживает пристального внимания со стороны чиновников, несущих ответственность за сохранение культурных ценностей. В свою очередь, я, Амирова Анаргуль, наследница артефакта была на личном приёме у двух бывших министров культуры РК (Арыстанбека Мухамедиулы в 2016 году и у Даурена Абаева в 2022 году). Я просила их созвать учёный совет, в котором учёные-тюркологи РК могли бы озвучить своё мнение об артефакте. Мои доводы не были восприняты должным образом", — говорится в обращении к главе государства.
Женщина просит президента вмешаться в ситуацию и дать распоряжение действующему министру культуры Асхату Оралову и министру высшего образования и науки Саясату Нурбеку провести коллегиальное совещание с привлечением известных учёных-тюркологов.
"Необходимо, чтобы ученые-тюркологи провели экспертизы и установили окончательное единое мнение, что артефакт является знаменем периода Шынгыс-хана, Золотой Орды, либо вовсе не является артефактом. В случае подтверждения прошу внести артефакты в государственный реестр Национального культурного наследия Казахстана", — написала в обращении Амирова.
Стоит отметить, что в коллекции Анаргуль Амировой кроме флага, фрагментов одежды и меча, также есть кувшины, наконечники и бляшки от ремня из чистого золота.
-
Trend news
- Массовая драка произошла между фанатами "Ордабасы" и польской "Легии" в Шымкенте 28.07.2023 792
- "Тобол" сенсационно победил в гостях швейцарский "Базель" 28.07.2023 491
- Казахстанский блогер Zheka Fatbelly сделал предложение своей девушке 27.07.2023 850
- От 1960-х до современности: женщина собрала самую большую в мире коллекцию кукол Барби 27.07.2023 631
- Скриптонит пожаловался на отсутствие воды в одном из районов Алматы 26.07.2023 1008
- Пнувший девочку в ТРЦ Алматы иностранец арестован на два месяца 26.07.2023 1730
- Массовая драка произошла в зоне отдыха под Алматы 25.07.2023 13319
- Россиянин пытался вывезти марихуану в шоколадном яйце Kinder 25.07.2023 891
- Иностранец пнул маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области 24.07.2023 1970
- Менеджер банка в Костанае вызвал полицию, когда пенсионерка попыталась взять кредит для мошенников 24.07.2023 2103
- В Qazaq Air сформировали первый женский экипаж 24.07.2023 1122
- Украсть за 60 секунд: вора-рекордсмена ищет полиция в Актау 23.07.2023 1424
- Педофилу дали 25 лет за изнасилование девятилетней девочки в Семее 23.07.2023 1789
- 15-летний подросток жестоко убил родную мать в ВКО 23.07.2023 4890
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана приняла вызов от опасной соперницы 23.07.2023 1324
- Елена Рыбакина похвасталась шикарными фото с отдыха в Италии 23.07.2023 1733
- Полицейские разыскали жителя Семея, фотографировавшего женщин под юбкой 22.07.2023 2881
- Свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане 22.07.2023 1469
- В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони 22.07.2023 1449
- Замакима Шымкента арестовали на два месяца 22.07.2023 1287
- Группа туристов застряла в домике лесника из-за селя в Алматинской области 22.07.2023 1597
- Связала и увела в заброшенное здание: задержана подозреваемая в похищении ребёнка в Алматинской области 22.07.2023 2363
- ЧП в Алматинской области: грязевым потоком затоплены дворы и дорога 21.07.2023 1300
- Ураган в Караганде снёс деревья и покрытие на детской площадке 21.07.2023 1608
- 120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов 21.07.2023 1732
- 18-летнюю жительницу Кокшетау обнаружили повешенной на территории школы 21.07.2023 1654
- McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога 21.07.2023 1440
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 14612
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 1288
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 3000
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 19.07.2023 1889
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 2226
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 2722
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 2290
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 20662
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 2296
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 2032
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 2956
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 2322
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 7046
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 2612
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 8214
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 2145
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 2918
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 2347
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 2505
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 29531
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 4774
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 2342
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 7793
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 3723
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 2854
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 3231
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 3604
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 2608
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2760
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 3658
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 6755
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 3060
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 2676
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 5871
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 5829
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 4102
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 4287
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 2822
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 4563
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 4088
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 3083
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2922
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 3006
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 14524
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 3644
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 3011
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3934
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 5048
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 3824
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 4189
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 3483
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 4085
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 4677
-
- В Казахстане проведут ревизию всех детских госучреждений 23.07.2023 1197
- Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Египта 21.07.2023 1336
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 1491
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 1296
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 1476
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 1847
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 1974
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 1913
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 2171
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 2359
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 2075
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 2403
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 2593
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 2642
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2712
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2684
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 2919
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2909
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 3005
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 2607
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 3075
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 3275
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 2587
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2911
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 3121
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2829
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 2783
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 3026
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 2598
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 3339
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 2876
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2953
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 3943
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 3210
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 3084
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 3164
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 2935
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2856
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2709
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 3013
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 3520
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 3139
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 3100
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 5340
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 3242
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 4115
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 4998
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 3504
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 3930
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 40976
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 3256
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 4554
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 3836
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 3649
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 4589
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 3979
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 4062
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 4438
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 4546
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 4874
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 5522
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 6565
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 5141
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 4781
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 4719
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 4496
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 5695
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 6640
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 5915
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 5028
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 4428
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 5445
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 4331
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 4754
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 4793
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 5316
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 5301
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4597
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 5546
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 5488