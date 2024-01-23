Визит башкирской делегации в Казахстан придаст новый импульс развитию межкультурных связей - Фуат Рахмитов

23 января в Астану приезжает делегация из Республики Башкортостан, возглавляемая первым руководителем Хабировым Радием. В программе визита запланировано участие делегации в работе бизнес-форума "Казахстан-Башкортостан", а также рабочей группы по развитию сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Башкортостан. Председатель Правления башкирского этнокультурного объединения "Курай" Фуат Рахмитов, рассказал BaigeNews.kz как выстраиваются культурные связи между Казахстаном и Башкортостаном.

"Экономическое сотрудничество между этими государствами очень многогранно, однако взаимный интерес обусловлен не только финансовой выгодой, но и интересом друг к другу в других сферах, прежде всего культурной. Согласно данным последней переписи населения Казахстана, здесь проживает большой башкирский этнос, насчитывающая 17 тыс. человек, а, по данным Башстата, в Башкирии насчитывается более 4 тыс. казахов. Казахстан - многонациональная страна, а Башкирия столь же многонациональная республика и наши народы связаны не только экономическими, но и родственными, культурными, научными связями. По данным исследователей у двух народов схожая история, язык и традиции. О башкирах писал еще древнегреческий историк Геродот, называя их "самостоятельным народом". В составе башкирского народа насчитывается около 50 родовых подразделений. Самые многочисленные: Табын, Кипчаки, Мин и Елан. Эти же родовые образования есть и у казахов Башкирский язык, как и казахский, относится к кипчакской ветви большой тюркской языковой семьи", - отметил Фуат Рахмитов.

Также он особо отметил, что в вузах Башкирии учатся студенты из Казахстана, ученые принимают участие в совместных мероприятиях, обмениваются гастролями творческие коллективы, проходят совместные спортивные и культурные мероприятия.

"Так, большой популярностью в Казахстане пользуются книги известного башкирского писателя Айгиза Баймухаметова, много учеников среди казахстанских куроистов имеет народный артист Республики Башкортостан, заслуженный артист России, профессор Айткулов Азат. Большой вклад в развитие литературных связей между нашими этносами вносит казахстанский поэт и переводчик Саят Камшигер. Частыми гостями на народных башкирских праздниках Астаны и Костаная являются артисты филармонии башкирского города Сибая, исполняющие известные народные и современные песни и танцы. В Уфе вышла книга нашего земляка-алматинца башкирского писателя Урала Юлдашева "Тимербулат Имашев. Судьба таланта", - сказал Рахмитов.

По словам руководителя башкирского этнокультурного объединения "Курай", в Казахстане созданы все условия для культурного развития живущих здесь народов. И мы, живущие здесь башкиры, чувствуем себя как дома. Так, ежегодно проходят национальные праздничные мероприятия "Йыйын" в городах Костанай и Астана. На празднике проходят традиционные народные игры и состязания. Гости праздника могут купить на ярмарке сборы башкирских трав, мед, сиропы и другие товары.