Вице-министром культуры и спорта стал Сарсен Куранбек

Фото: пресс-службы Правительства РК

Постановлением правительства Сарсен Куранбек назначен на должность вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее этот пост занимал Серик Жарасбаев. Он был освобождён от должности согласно поданному заявлению.

Сарсен Куранбек родился в 1976 году в Жетысуской области.

Он окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, Казахскую академию спорта и туризма, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начал в 1995 году тренером-преподавателем ГККП "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 4".

В 2002–2004 годы — директор ГККП "Детско-юношеский клуб физической подготовки №15".

В 2004–2007 годы — директор ГККП "Детско-юношеская спортивная школа № 4".

В 2007–2009 годы — заместитель начальника ГУ "Управление физической культуры и спорта г. Алматы".

В 2009–2010 годы работал заместителем директора республиканского государственного казенного предприятия "Республиканский колледж спорта".

В 2010-2011 годы — заместитель директора ГКП "Городская дирекция по проведению зимних Азиатских игр и эстафеты Олимпийского огня".

В 2012–2014 годы — исполнительный директор Общественного фонда "Фонд развития қазақ күресі "Қазақстан Барысы".

В 2014 году назначен заместителем председателя ГУ "Агентство РК по делам спорта и физической культуры".

В 2014–2018 годы — генеральный секретарь ОЮЛ в форме ассоциации "Федерация Qazaq kuresi РК".

В 2018–2022 годы — генеральный секретарь ОЮЛ в форме ассоциации "Федерация поло Казахстана".

С февраля 2022 года и по настоящее время занимал должность генерального директора ОЮЛ в форме ассоциации "Ассоциация боевых искусств Казахстана".