VIP покрытия для унитаза и бумага на 1,5 миллиарда тенге: в АО "Пассажирские перевозки" начали расследование

Фото: facebook.com/Дидар Смагулов

Фонд "Самрук-Казына" начал служебное расследование в компании "Пассажирские перевозки" после заявления общественников о том, что АО завысило стоимость закупаемой бумажной продукции для поездов более чем на 700 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

"Всего за четыре года (2016, 2017, 2018, 2019) бумажных предметов в АО "Пассажирские перевозки" закупили на 1 587 980 464 тенге, тогда как эксперт считает, что рыночная цена этой продукции чуть больше 800 000 000 тенге! Не мои фантазии, не догадки моих коллег, не слухи в соцсетях, а заключение независимого эксперта! Куда же ушла разница и в чьих карманах осела?" - задался вопросом общественник организации Adildik Joly Дидар Смагулов на своей странице в Instagram.

Он отметил, что общественники нашли индивидуальные VIP покрытия для унитаза.

"Дело в том, что ни один знакомый проводник никогда их в глаза не видел. А КТЖ их закупил около 37 000 штук по 3920 тенге, при средней цене на рынке 1520 тенге. Только на этих бумажках завысили больше 88 000 000 тенге", - заявил он.

В фонде "Самрук Казына" сообщили, что по данному обращению проводят служебное расследование в АО "Пассажирские перевозки". По итогам работы обещают предоставить информацию.