"ВИП – казашка" из Каскелена привлечена к ответственности

Фото: altyn-orda.kz

В Алматинской области привлекли к ответственности 21-летнюю девушку, которая известна в Сети как "ВИП казашка". Ее наказали за нарушение правил дорожного движения - а именно, она вела прямой эфир за рулем автомобиля, не имея страховки.

"Сообщаем, что 16 января текущего года в ходе мониторинга социальных сетей установлено видео, на котором водитель, управляя автотранспортным средством нарушила правила дорожного движения. Сотрудниками Управления полиции Карасайского района были проведены розыскные работы, по результатам которого автор видео гражданка "Е" 2001 года рождения, нарушавшая ПДД была установлена и задержана", - сообщили в полиции.

В отношении нарушительницы в порядке статьи 591 части 2, статьи 230 части 2, КоАП РК составлены административные протокола, с наложением общего взыскания в виде штрафа в размере 20 МРП. Автомашина марки Toyota Prado была водворена на специализированную штрафную стоянку.