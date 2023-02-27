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  • Винтовку и газовый пистолет нашли полицейские у жителя Кокшетау
osob.store Сегодня, 16:57
36
Сегодня, 16:57
36
Фото: osob.store

Винтовку и газовый пистолет нашли полицейские у жителя Кокшетау

Винтовку и газовый пистолет изъяли полицейские у жителя Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что при проверке частного дома и хозяйственных построек полицейский обнаружил мелкокалиберный карабин ТОЗ-16, восемь патронов к оружию и газовый пистолет Perfect.

 
Найденное направлено на соответствующую экспертизу.

"Факт незаконного хранения огнестрельного оружия зарегистрирован в ЕРДР по части 2 статьи 287 УК РК", - говорится в сообщении.

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#винтовка #газовый пистолет #Кокшетау
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:57
36
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