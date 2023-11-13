Виновным в мошенничестве признали бывшего прокурора Шымкента
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Бывшему прокурору Шымкента Максату Кажабаеву вынесли приговор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
В специализированном межрайонном суде Шымкента вынесли приговор бывшему прокурору города Максату Кажабаеву, которого обвинили в мошенничестве в особо крупном размере.
На скамье подсудимых также оказался и предприниматель Закир Гуламов, обвиняемый в пособничестве и подстрекательстве к даче взятки должностному лицу.
"Суд признал виновным Кожабаева и Гуламова. Приговором суда, Кожабаев осуждён на пять лет шесть месяцев, Гуламов - на пять лет один месяц. Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключением судебных экспертиз",- вынес приговор Самиддин Темиралиев.
Помимо этого осужденным запрещено занимать должности на госслужбе и квазигосударственных секторах.
Отмечается, что Максат Кожабаев занимал пост прокурора Шымкента с августа 2018-го по июль 2021-го года. Сотрудники комитета национальной безопасности задержали его в январе 2023 года.
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