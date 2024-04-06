"Виновата система": как казахстанские отцы убегают от уплаты алиментов

В Казахстане складывается сложная обстановка вокруг выплат алиментов родителями на содержание своих детей. Задолженность на сегодня превысила 20 миллиардов тенге. Эксперты считают, что виновата действующая система взыскания алиментов, которая была принята в далёком 1936 году. Устаревшие и не отвечающие современным реалиям методы толкают нерадивых отцов, а иногда и матерей, на новые уловки и ухищрения. Какие проблемы назрели в данной сфере, разбиралась корреспондент BaigeNews.kz.

Алиментные обязательства в Казахстане регулируются Кодексом РК "О браке (супружестве) и семье". Родители при разводе могут прийти к добровольному соглашению по содержанию детей, письменно установив размеры помощи, сроки её выплат. Но так бывает редко. Чаще всего средства от второго родителя приходится взыскивать в судебном порядке. Размеры выплаты, которые устанавливает суд, зависят от доходов ответчика. На одного ребёнка – одна четвёртая часть от дохода, на двоих – одна третья, на троих и более – одна вторая. Кроме того, если супруга не работает, она может подать заявление на собственное содержание.

Несправедливая норма

Если же мужчина официально нигде не работает, то его доходы приравниваются к среднемесячной заработной плате. Сегодня она равна 393 605 тенге. Это означает, что на одного ребенка безработный супруг должен выплатить около 98 тысяч тенге, на двоих детей – около 131 тысячи тенге, а на троих и более детей – 194 тысяч тенге. Если мужчина работает в "тени" и скрывает свои доходы, то этот способ весьма приемлем. А если у человека реально нет никакого заработка, и он сам сводит концы с концами? Или взять, к примеру, регионы. Там же нет таких зарплат. Как быть, к примеру, пастуху, который зарабатывает 80-100 тысяч тенге в месяц?

Сокрытие доходов

В Казахстане распространена практика сокрытия доходов с целью сократить сумму выплат на ребёнка. Заместитель руководителя Палаты частных судебных исполнителей Астаны Айбын Утегенов отмечает, что сейчас несложно договориться с работодателем о низкой официальной зарплате, а остальную сумму получать в конверте. Также существует неофициальная занятость. Сюда относятся те же таксисты и курьеры, которые неплохо зарабатывают, но почему-то всегда просят отправить деньги третьим лицам.

"К примеру, если отец сделал себе минимальную заработную плату 80 тысяч тенге и выплачивает своему ребенку 20 тысяч тенге, он считает, что в полном объёме исполняет свои родительские обязательства. Но разве этого на что-нибудь хватит?", — недоумевает Утегенов.

Действительно, 20 тысяч в месяц на ребёнка – это очень мало, учитывая, что в среднем только на ежемесячную оплату спортивной секции уходит порядка 15-20 тысяч тенге.

Айбын Утегенов считает, что пришло время менять сумму взыскания алиментов.

"Закон о взыскании алиментов в долевом порядке был принят в 1936 году и не соответствует современным рыночным условиям. На тот момент было удобно, что с заработной платы на алименты удерживается одна четвёртая часть. Все люди работали официально, а зарплаты у всех были одинаковые. Если в среднем доход был 100 рублей, ребёнку отец платил 25 рублей. Для того времени этой суммы было достаточно для того, чтобы прокормить, одеть на любой сезон ребёнка", — рассказывает замруководителя Палаты ЧСИ.

Он предлагает убрать этот долевой порядок и установить минимальную сумму оплаты алиментов. Это может быть, 10 МРП на одного ребёнка. Тогда, по словам Утегенова, должники перестанут прятать свои доходы. Отпадёт необходимость в этом.

Вместе с тем, нужно указать и максимальную сумму уплаты за алименты.

"Есть у нас бизнесмены, которые зарабатывают 3-4 миллиона тенге в месяц. Они на одного ребенка 1 миллион тенге выплачивают. Это тоже несправедливо. По закону родители должны равномерно содержать ребенка. То есть если он тратит миллион, она тоже должна миллион тратить. Два миллиона для ребенка много, согласитесь. Это и подталкивает таких бизнесменов прятать свои доходы", — говорит эксперт.

Он вспоминает казус из своей практики. Довольно обеспеченный мужчина ежемесячно выплачивал своему ребенку 1,5 миллиона тенге в качестве алиментов. Его бывшая супруга вышла замуж во второй раз, родила троих детей от второго мужа. Ни она, ни её второй муж не работали, а вся большая семья жила на алименты.

Полный отказ от уплаты

Сегодня в стране более 8 тысяч судебных решений по взысканию алиментов не исполняется. А всё потому, что алименты — это продолжение семейных споров, считает Айбын Утегенов. В бракоразводный период у супругов на фоне непонимания окончательно ухудшаются отношения, и они оба занимают принципиальные позиции. Муж хочет наказать жену, придерживаясь принципа:

"Пусть посмотрит как без меня тяжело" и отказывается платить алименты. Жена в отместку запрещает общаться с детьми. В результате, обесцениваются интересы детей, не учитываются их элементарные потребности.

Бывает и обратный сценарий. Обиженная на бывшего мужа женщина, возможно, на то у неё есть объективные причины, запрещает видеться ему с ребёнком. У мужчины своя правда, он считает, зачем платить алименты, если ему не дают права участвовать в воспитании родного ребёнка и всячески отдаляют его от отца.

"Когда речь заходит про алименты, почему-то все сразу начинают жалеть женщин. Не всегда виноваты только мужчины. Добросовестных плательщиков алиментов много. В моей практике я встречал, когда виновата была женщина", — говорит Утегенов.

Пути решения проблемы

Эксперт считает, что проблема неуплаты алиментов – это проблема не отдельной семьи, а всего общества. Бороться нужно не с её последствиями, а с причинами.

"Надо поднимать ценность семьи, развивать институт семьи. Перед тем, как принимать заявление на брак, нужно обязать молодых пройти курсы, где им объяснили бы важность института семьи, сказали бы, что брак – это не в игры играть, это серьёзный шаг. В школах надо ввести предмет по половому воспитанию. Нужно пересмотреть процедуру развода. Слишком легко у нас сейчас развестись. Часто в дела молодой семьи вмешиваются родители. Надо в этом плане тоже меры принимать", — предлагает Утегенов.

Также он считает, что нужно менять виды наказания. Те, что действуют сейчас, не работают. За неуплату алиментов более трёх месяцев предусмотрена административная ответственность – штраф либо до 5 суток ареста.

Если горе-папаша не платит алименты больше шести месяцев, предусматривается уголовная ответственность. Но его не сажают, ему дают ограничения. Он ведёт обычный образ жизни, просто не выходит после 22:00 из дома. На его жизни это никак не отражается. Но может негативно сказаться на будущем его чада. Ребёнок, который толком не получал алименты, когда вырастет ещё и не сможет на госслужбу устроиться.

"В нашей стране платят алименты только те отцы, кто действительно хочет. С теми, кто не желает платить алименты, наше государство ничего не может сделать. Наши законы несовершенны. Исполнение приговора никто особо не контролирует. Потому что у нас не хватает сотрудников на всех алиментщиков. Надо менять виды наказания на принудительный труд. Пусть зарплата будет 80 тысяч, но зато ребёнок будет получать алименты, а у должника появится стимул устроиться на другую работу и зарабатывать больше", — сказал эксперт.

Также у женщины должно быть право выбора – получать алименты или помощь от государства. Если создавать фонд, как это предлагали депутаты Мажилиса, то не стоит называть его Алиментным, считает Утегенов. Это приведёт к искусственному росту разводов. Нужно назвать его Фондом для ребёнка.

"В Алматы у меня был случай. Девушка обратилась к нам за справкой о том, что она не получает алименты, чтобы предоставить её в акимат и от государства получать соцвыплату как мать-одиночка, не получающая алименты. Но мы не можем просто так дать эту справку. Нам должны подать судебный приказ на принудительное исполнение, судебный исполнитель должен проверить должника, и только после трёх месяцев уклонения от алиментов, мы вправе выдавать такую справку. Та девушка рассказала, что в суд не может подать на алименты, потому что боится мужа. Уже однажды он избил её за это. Такой замкнутый круг получился", — вспоминает Утегенов.

Также он считает, что нужно усилить норму по взысканию алиментов с родителей должника.

"В Кодексе о браке и семье есть 152 статья, в которой сказано, что если ребёнок не получает алименты от родителей, то может получить от бабушек и дедушек. Просто её никто не практикует. Я начал практиковать в 2020 году. По Астане я максимально ребятам поручил, они так работают. Если должник в розыске, то взыскание можно требовать с бабушек и дедушек. Часто бывает, что когда мы в суд подаём обращение с просьбой взыскать алименты с бабушек и дедушек, все, кто ранее прятались, сразу появлялись", — проинформировал представитель Палаты ЧСИ.

Только так, по мнению Утегенова, можно построить здоровое общество, где отцы не будут убегать от родных детей, женщины не останутся один на один со своей проблемой, а дети будут расти в достатке и в здоровой обстановке.