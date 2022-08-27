Видеосервис для общения солдат с семьями внедрили в армии Казахстана

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Во всех воинских частях Вооружённых сил РК внедрили видеосервис "Отбасымен бейнеқоңырау" ("Видеосвязь с семьей и близкими"). О новшестве рассказали в министерстве обороны, передаёт BaigeNews.kz.

Первыми услугой воспользовались в столичной десантно-штурмовой бригаде. Пилотный телемост, организованный по поручению министра обороны Руслана Жаксылыкова, показал целесообразность внедрения сервиса во всех воинских частях.

По видеосвязи с родителями поговорили не только сами солдаты срочной службы, но и командование воинской части. К программе были подключены свыше 30 абонентов.

"Во время телемоста военнослужащие смогли увидеть своих близких, поделились впечатлениями о службе и новых достижениях. Особый интерес вызвала информация, представленная командованием части. Командир бригады Нурлан Карибаев рассказал об особенностях службы десантников, заместитель командира части по воспитательной и идеологической работе Талгат Кулманов - об организации отдыха и социальном обеспечении", - сообщили в Минобороны.

Обсудили стороны и вопросы питания военнослужащих, и мероприятия по охране здоровья воинов.

"Видеосервис "Отбасымен бейнеқоңырау" ("Видеосвязь с семьей и близкими") с сегодняшнего дня будет внедрен во всех воинских частях Вооруженных сил на постоянной основе", - заверили в Минобороны.