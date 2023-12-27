Видеокадры массовой драки в Атырау попали в Сеть

Массовая драка произошла перед рестораном в Атырау. Организаторов потасовки привлекут к ответственности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Атырауской области.

В социальных сетях распространилась видеозапись групповой драки перед одним из ресторанов города Атырау.

"Все лица, допустившие правонарушения на видеозаписи, были выявлены и доставлены в управление полиции города Атырау. В результате установлено, что два человека 2005 года рождения получили лёгкие травмы", - сообщили в ДП.

По информации полиции, информация в видеозаписи о том, что ножом были нанесены телесные повреждения, не соответствует действительности.

По факту проводится расследование по ч. 3 ст. 293 УК РК. Организаторов мероприятия для студентов в ресторане привлекут к ответственности.