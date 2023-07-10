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кадр из видео Вчера, 02:09
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Вчера, 02:09
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Фото: кадр из видео

Видео "взрыва в Балхаше" прокомментировали в акимате

В социальных сетях появилось видео, на котором, предположительно, запечатлены последствия взрыва на автомобильной трассе. Сообщается, что кадры были сделаны в Балхаше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

В акимате Балхаша информацию о взрыве в городе опровергли.

"Ни в Балхаше, ни в его окрестностях никаких взрывов не было, обстановка в городе спокойная", — сообщил пресс-секретарь акима Балхаша Темирлан Игембай.

Взрыв, который запечатлел автор видео, — это плановые работы в рамках реконструкции дороги.

"На участке реконструкции отрезка автодороги Балхаш — Бурылбайтал, лот-3, км 1955-2005, проведены буро-взрывные работы согласно проекту. На данном участке производилась выемка из скального грунта", — пояснили в пресс-службе Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

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Вчера, 02:09
123
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