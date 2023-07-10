Видео "взрыва в Балхаше" прокомментировали в акимате

Фото: кадр из видео

В социальных сетях появилось видео, на котором, предположительно, запечатлены последствия взрыва на автомобильной трассе. Сообщается, что кадры были сделаны в Балхаше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

В акимате Балхаша информацию о взрыве в городе опровергли.

"Ни в Балхаше, ни в его окрестностях никаких взрывов не было, обстановка в городе спокойная", — сообщил пресс-секретарь акима Балхаша Темирлан Игембай.

Взрыв, который запечатлел автор видео, — это плановые работы в рамках реконструкции дороги.