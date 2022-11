Видео трогательной встречи Алимханулы и Бентли после боя появилось в Сети

Британский боксер Дензел Бентли поблагодарил своего соперника, чемпиона мира WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы за проведенный бой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

Утром 13 ноября Алимханулы победил Бентли единогласным решением судей в Лас-Вегасе и защитил свой чемпионский титул.

В своих социальных сетях Дензел опубликовал видео встречи с Жанибеком за кулисами арены после боя. Боксеры сердечно пожали друг другу руки, обнялись и выразили обоюдную благодарность. "Ничего, кроме уважения, чемпион! "Казахский стиль", спасибо за великолепный поединок!", — написал экс-претендент.

Напомним, что бой с Бентли был для Алимханулы первой защитой титула, которая носил добровольный характер.

Nothing but respect champ! @qazaqstyle thank you for a great fight! 💪🏿🥊 pic.twitter.com/eZ6c9FBawP