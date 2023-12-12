Видео слежки за переписками казахстанцев в WhatsApp - фейк или реальность
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В соцсетях набирает популярность видео, авторы которого утверждают, что сняли, как в КНБ следят за переписками пользователей в WhatsApp. Специалисты портала Stopfake.kz выяснили, что ролик никакого отношения к Казахстану не имеет, передаёт BaigeNews.kz.
Зрителям показывают экран монитора, изображение на нём разделено на множество отдельных окон, в которых идёт одновременный обмен сообщениями.
"К Казахстану это видео никого отношения не имеет. Этот видеоролик появился в соцсетях в конце октября. Его также массово распространяли пользователи в Узбекистане и Дагестане, утверждая, что таким образом власти взламывают и отслеживают сообщения в мессенджерах (по разным версиям в Telegram или WhatsApp). Видео плохого качества, но тем не менее в кадре видно, что используемый мессенджер имеет интерфейс, отличающийся и от Telegram, и от WhatsApp. Происходящее на экране больше всего напоминает массовую рассылку рекламных спам-сообщений в китайском мессенджере WeChat", - сделали заключение специалисты.