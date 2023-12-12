Видео слежки за переписками казахстанцев в WhatsApp - фейк или реальность

В соцсетях набирает популярность видео, авторы которого утверждают, что сняли, как в КНБ следят за переписками пользователей в WhatsApp. Специалисты портала Stopfake.kz выяснили, что ролик никакого отношения к Казахстану не имеет, передаёт BaigeNews.kz.

Зрителям показывают экран монитора, изображение на нём разделено на множество отдельных окон, в которых идёт одновременный обмен сообщениями.