  • 23 Августа, 00:32
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Видео с танцующими военнослужащими Нацгвардии обсуждают в Сети

Вчера, 22:59
АВТОР
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скриншот с видео Вчера, 22:59
Вчера, 22:59
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Фото: скриншот с видео

Видеоролик с танцующими якобы военнослужащими Национальной гвардии РК обсуждают в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

Видео опубликовано в Instagram-аккаунте ztb_media.

"Военнослужащие Национальной гвардии РК начали вести TikTok, чем вызвали неоднозначную реакцию среди казахстанцев. Некоторые считают, что ребята должны быть заняты только службой. Другие же поддерживают солдат в их креативе", - отмечается в посте к видео.

В комментариях под постом некоторые пользователи соцсети назвали творческих военнослужащих позитивными. Другие пишут, что они "клоуны, а не солдаты", им "стыдно за таких солдат" и "армия должна воспитывать мужчин, а тут какие-то дети".

 
 
 
 
 
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Публикация от 🇰🇿© ZTB QAZAQSTAN 2023 (@ztb_media)

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