Видео с танцующими военнослужащими Нацгвардии обсуждают в Сети
Вчера, 22:59
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Вчера, 22:59Вчера, 22:59
248Фото: скриншот с видео
Видеоролик с танцующими якобы военнослужащими Национальной гвардии РК обсуждают в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.
Видео опубликовано в Instagram-аккаунте ztb_media.
"Военнослужащие Национальной гвардии РК начали вести TikTok, чем вызвали неоднозначную реакцию среди казахстанцев. Некоторые считают, что ребята должны быть заняты только службой. Другие же поддерживают солдат в их креативе", - отмечается в посте к видео.
В комментариях под постом некоторые пользователи соцсети назвали творческих военнослужащих позитивными. Другие пишут, что они "клоуны, а не солдаты", им "стыдно за таких солдат" и "армия должна воспитывать мужчин, а тут какие-то дети".
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