Видео с танцующими военнослужащими Нацгвардии обсуждают в Сети

Видеоролик с танцующими якобы военнослужащими Национальной гвардии РК обсуждают в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz.

Видео опубликовано в Instagram-аккаунте ztb_media.

"Военнослужащие Национальной гвардии РК начали вести TikTok, чем вызвали неоднозначную реакцию среди казахстанцев. Некоторые считают, что ребята должны быть заняты только службой. Другие же поддерживают солдат в их креативе", - отмечается в посте к видео.

В комментариях под постом некоторые пользователи соцсети назвали творческих военнослужащих позитивными. Другие пишут, что они "клоуны, а не солдаты", им "стыдно за таких солдат" и "армия должна воспитывать мужчин, а тут какие-то дети".